В Татарстане сменился руководитель аппарата Общественной палаты

В Татарстане новым руководителем аппарата Общественной палаты республики стала Мадина Сибгатуллина. Она сменила на этом посту Лилиану Багаутдинову, которая возглавила аппарат ОП РТ в апреле текущего года.

«Назначить с 31 мая 2021 года Сибгатуллину Мадину Шавкатовну руководителем государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.



В 2018 году Сибгатуллина была избрана председателем Совета молодых ученых и специалистов Казани.