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В Татарстане сменился руководитель аппарата Общественной палаты

17:33, 31.05.2021
В Татарстане сменился руководитель аппарата Общественной палаты
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане новым руководителем аппарата Общественной палаты республики стала Мадина Сибгатуллина. Она сменила на этом посту Лилиану Багаутдинову, которая возглавила аппарат ОП РТ в апреле текущего года.

«Назначить с 31 мая 2021 года Сибгатуллину Мадину Шавкатовну руководителем государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В 2018 году Сибгатуллина была избрана председателем Совета молодых ученых и специалистов Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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