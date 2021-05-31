В Татарстане сменился руководитель аппарата Общественной палаты
В Татарстане новым руководителем аппарата Общественной палаты республики стала Мадина Сибгатуллина. Она сменила на этом посту Лилиану Багаутдинову, которая возглавила аппарат ОП РТ в апреле текущего года.
«Назначить с 31 мая 2021 года Сибгатуллину Мадину Шавкатовну руководителем государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
В 2018 году Сибгатуллина была избрана председателем Совета молодых ученых и специалистов Казани.ОбществоВласть Татарстан
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