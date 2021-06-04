Татарстан вошел в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Татарстан остался на втором месте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Презентация результатов состоялась в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

Первое место заняла Москва. Третью строчку заняла Тюменская область, четвертую и пятую — Тульская область и Башкирия соответственно.

— Татарстан подтвердил вторую позицию. Я бы хотела отметить, что Татарстан входит в 40 регионов, которые не снизили общесредний индекс, а продолжают расти, — сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В 2020 и 2019 годах Татарстан также был на втором месте.