В Нижнекамске горит усадьба купцов Стахеевых — прокуратура проводит проверку

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В нижнекамском поселке Красный Ключ горит усадьба купцов Стахеевых. Одноэтажное здание с цокольным этажом расположено на улице Садовой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Площадь горения составляет около 300 кв. метров. Пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

фото: ГУ МЧС России по РТ

фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания здания. На место происшествия выехали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.

— Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры. Обстоятельства случившегося выясняются, — отметил Галиев.

Усадьба купцов Стахеевых была построена в 1890 году, далее объект переименовали в особняк Чикиных. В разное время там располагались детский сад, школа продленного дня, отделение милиции. Усадьбу хотели реставрировать, и в 2018 году она попала в программу по сохранению культурного наследия «Мирас».



Последнее, что размещалось в усадьбе, — администрация поселка Красный Ключ. После ее переезда дом остался заброшенным. Реставрация здания в итоге так и не началась, а в 2019 году нижнекамские активисты Общероссийского народного фронта взяли усадьбу под контроль. О ремонте просили и местные жители. Поговаривали, что в особняке Стахеева откроется музей купеческого быта, однако здание остается необитаемым.

Алексей Нечаев