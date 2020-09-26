Как самокат-шеринги атаковали «голубой океан» Казани

Представители GreenBee, URent и Whoosh рассказали «Реальному времени», как относятся к законопроекту татарстанского ГИБДД

Этим летом казанские пешеходы стали намного чаще оглядываться по сторонам — в городе появилось сразу три крупных парка кикшеринговых компаний: GreenBee, URent и Whoosh. В сумме они «пригнали» в Казань порядка полутора тысяч скутеров, которые уже в первый месяц работы откатали миллион километров. Как выяснило «Реальное время», ставку в работе каждый игрок сделал свою — кто-то явно демпингует, другие ставят на массовость и клиентский сервис. Как дерзкие местные стартаперы с 10-миллионными инвестициями, новый франчайзи бизнес-империи Андрея Колесника и предприимчивые москвичи с корнями в S7 Group собираются делить доселе «девственный» казанский рынок — в материале «Реального времени».

1 000 самокатов и 800 тысяч наезженных км: чем Казань привлекла московское «детище» топов S7?

Первым этим летом (да и в принципе первым) в Казань зашел крупный московский бренд Whoosh, до этого успешно стартовавший в Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. Официально запуск состоялся в начале августа, но обнаружить желто-черные самокаты в городе можно было, начиная уже с 22 июля. К этому моменту парк состоял из 600 самокатов, сейчас по Казани катаются уже тысяча скутеров.

Как выяснило «Реальное время», Whoosh первым начал и переговоры с администрацией Ильсура Метшина. Как подтвердила пресс-секретарь компании Юлия Камойлик, проект в Казани курирует исполкомовский комитет по транспорту, который на старте помогал Whoosh с подключением парковок города к сервису и сейчас «постоянно находится на связи» с предпринимателями.

«Город давно считали перспективным и с запросом на транспорт микромобильности. Были в переговорах с администрацией и везли самокаты для города. Как только все было готово — стартовали», — рассказала «Реальному времени» представитель компании.

Проект в Казани курирует исполкомовский комитет по транспорту, который на старте помогал Whoosh с подключением парковок города к сервису. Фото: whoosh.bike

Существенно и быстро Whoosh увеличивает и зону покрытия: если в самом начале кататься на брендовых электросамокатах можно было только в Вахитовском и части Ново-Савиновского районов, то сейчас зона поездок покрывает почти всю центральную часть города. По данным сервиса, за это время в Казани «вушбайки» проехали уже 800 тысяч километров.

— Шеринг как модель потребления становится все популярнее. Есть запрос на транспорт микромобильности, в частности самокаты. Задача такого транспорта — быстро преодолеть остаток дороги в 2—4 км, например, от метро до офиса. Конечно, первые поездки в городе — это прогулочный сценарий. А потом постепенно горожане начинают встраивать шеринговый самокат в свой ежедневный транспортный сценарий. С Казанью это постепенно происходит — коротких поездок по прямой, с явной целью добраться в конкретную точку, становится все больше. Эти поездки у пользователей повторяются изо дня в день, — прокомментировала местные детали «потребления» Юлия Камойлик.

Компания не раскрывает производителя и марку своих самокатов, выдавая лишь основные характеристики парка. «Мы закупаем оригинальные скутеры у завода-производителя и сильно их кастомизируем», — гласит ответ в разделе FAQ официального сайта. Whoosh делит свою «технику» на модели S, M и L. В Казани в основном представлена модель L. Скутеры, надо признать, в ряде нюансов действительно функциональнее, чем у конкурентов. Они оснащены двумя видами тормоза — механическим и электрическим (от двигателя), звонком, подножкой, в вечернее и ночное время на них автоматически включается фара. Скорость электросамокатов системно ограничена 25 километрами в час.

Взять самокат Whoosh в аренду можно через приложение. Фото: inde.io

Взять самокат Whoosh в аренду можно через приложение. Для регистрации в нем надо лишь вбить ФИО и данные банковской карты, после чего сервис открывает интерактивную карту города, на которой отображены все «свободные» электросамокаты в округе со шкалой зарядки. После того, как пользователь находит оптимальный «транспорт», он сканирует QR-код самоката на руле и разблокирует замок. Тариф у москвичей вполне рыночный — 50 рублей за старт поездки, плюс пять рублей за каждую минуту. Но нужно учитывать, что Whoosh блокирует депозитные 500 рублей на карте вплоть до окончания поездки и расчета.

К конкуренции, которая в будущем сезоне в Казани явно обострится, в компании относятся более чем спокойно.

— Мы, конечно, видим, что выходят другие сервисы. Концентрируемся на качестве услуги и играем вдолгую: стабильное и хорошее приложение, самокаты современных моделей, зона покрытия и парковки. Мы постоянно инвестируем в RnD, железо, электронику, софт, людей, для того чтобы это работало эффективно. На наш взгляд, продукт имеет решающее значение, и он должен быть очень качественным со всех сторон, — объяснила Юлия Камойлик «Реальному времени».

Любопытно, что Казань не партнерский франчайзинговый проект Whoosh: управлением и операционной работой головная компания (ООО «ВУШ») занимается самостоятельно. Сам проект, надо сказать, с довольно интересной историей. Весной 2019-го Whoosh запустили топ-менеджеры S7 Group: Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев (гендиректор ООО «ВУШ»), выпустив на улицы Москвы первые 20 электросамокатов. Росла компания впечатляющими темпами — за полтора года парк в столице увеличился в сотни раз. Некоторое время бренд активно развивал партнерскую сеть, но не так давно закрыл франчайзинговую программу и теперь штурмует российские города самостоятельно.

есной 2019-го Whoosh запустили топ-менеджеры S7 Group: Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев (гендиректор ООО «ВУШ»), выпустив на улицы Москвы первые 20 электросамокатов. Фото: whoosh.bike

350 скутеров и «привет» из Сочи: кто запустил франшизу URent в Казани?

С отрывом в неделю в Казань ворвался, наверное, один из старейших игроков российского рынка шеринга — сервис сочинского бизнесмена Андрея Колесника URent (URentBike). Сам Колесник — опытный предприниматель, начинавший еще в «нулевые» с торговли вендинговыми автоматами, несколько лет сдавал в аренду автомобили, а 4 года назад в Сочи запустил первый байкшеринг (URentBike). За ним последовал и кикшеринг. Как признавался бизнесмен в многочисленных интервью, тренд на краткосрочную аренду электросамокатов он подсмотрел в Европе, и она неплохо прижилась у нас. Очень быстро сервис стал популярен на юге России.

Сейчас бренд активно продает свою франшизу стоимостью от 5 млн рублей и ищет новых партнеров. URent работает более чем в 15 городах страны. Так, франчайзи URent в Казани этим летом стала немедийная группа предпринимателей, зарегистрировавшая в Казани ИП Кашапов Фаиль Камилевич. Бизнесменов, не пожелавших фигурировать в материалах СМИ, представляет управляющий Мухамеджан Абубакиров.

— Я знаком с руководством, которое непосредственно взяло франшизу. Мы вместе посетили Казань около года назад. И на самом деле здесь сразу ощутилась нехватка этого сервиса. Во многих других городах люди уже активно пользуются сервисом — к примеру, туристу очень удобно взять самокат через приложение, рассмотреть город и его достопримечательности в поездке, а потом оставить его на ближайшей парковке, которую покажет приложение. Когда мы ранее посещали город и брали самокаты в аренду у местных арендодателей, приходилось оставлять им паспорта, а потом возвращаться назад, чтобы отдать самокаты — и соответственно забрать свои документы. Кикшеринг со всех сторон использовать намного удобнее, — резюмировал он.

Франчайзи URent в Казани этим летом стала немедийная группа предпринимателей, зарегистрировавшая в Казани ИП Кашапов Фаиль Камилевич. Фото: kazan.urent.city

По его словам, к началу августа в Казани появились первые 350 фиолетовых электросамокатов URent модели Ninebot. Механика работы стандартная: скачать приложение, зарегистрироваться, привязать карту, найти свободный самокат, отсканировать QR-код на руле и — вперед. Надо сказать, что URent выгодно отличается от конкурентов по уровню цен: 30 «стартовых» рублей плюс 4 рубля за каждую минуту поездки, итого — 270 рублей за первый час.

По всей видимости, низкая цена сыграла немаловажную роль: по информации сервиса, за неполных два месяца в системе URent успели зарегистрироваться более 10 тысяч человек. Более точные цифры Мухамеджан Абубакиров назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну. Зато охотно поделился своими оценками уровня конкуренции на новой территории.

— Казань очень большой, красивый и яркий город. Сейчас в нем есть три игрока, которые на самом деле только пробуют свои силы, и мы — в том числе. На данный момент тяжело говорить точно о возможностях и размерах рынка. Вы спрашивали, будем ли мы расширять парк. Конечно, мы планируем, правда, точно смогу сказать только в конце сезона, подведя итоги. Также могу добавить что коронавирус смешал в этом году планы многим предпринимателям. Думаю, следующий сезон все покажет, — рассказал «Реальному времени» управляющий URent.

К началу августа в Казани появились первые 350 фиолетовых электросамокатов URent модели Ninebot. Фото: kazan.urent.city

Молодой и дерзкий GreenBee — 100 самокатов в Казани и 3 тысячи накатанных часов за месяц

В тройке самокат-шерингов Казани заметно выделяется еще один сервис, дерзнувший этим летом покуситься на местный рынок — совсем еще молодая компания казанских стартаперов, GreenBee. Новый бренд зарегистрирован под юрлицом ИП Хоменко. О запуске проката электросамокатов в Казани молодой предприниматель Игорь Зарипов с несколькими коллегами задумался в марте этого года, когда о заходе в город таких гигантов, как URent и Whoosh, еще никто и подумать не мог.

27 августа на улицах Казани появились первые 50 самокатов GreenBee модели Ninebot MAX, столько же было отправлено в Йошкар-Олу — изначально у компании были планы выходить сразу в два города, но очень быстро их пришлось изменить и сфокусироваться на Казани. Сейчас по городу катается 100 брендированных зеленых самокатов. По словам Игоря Зарипова, запуск GreenBee обошелся более чем в 10 млн рублей. Весь «автопарк» у партнеров в собственности, но основные затраты пришлись на разработку приложений на Android и iOS, а также программного обеспечения. Помог молодым бизнесменам запуститься инвестор, имя которого они не раскрывают.

«Мы думали, что мы будем первыми в Казани, но получилось чуть иначе… Хотя это нам не помешало. Бить конкурентов мы не собираемся, нам бы хотелось отталкиваться от собственных показателей и становиться лучше, мы ставим на клиентоориентированность. Думаю, если бы мы оборачивались на конкурентов, мы бы не стартовали — побоялись бы. Пока все надежды оправдались — рынка достаточно, людей достаточно, сейчас плотно работаем со службой поддержки», — рассказал «Реальному времени» Игорь Зарипов.

27 августа на улицах Казани появились первые 50 самокатов GreenBee модели Ninebot MAX, столько же было отправлено в Йошкар-Олу. Фото: gbee.app

Механика работы у GreenBee точно такая же, как и у федеральных гигантов, да и цены тоже близки к конкурентным: почасовой тариф — 350 рублей в час, поминутный — 7 рублей за каждую минуту (420 рублей в час). Парковать самокаты можно исключительно на велопарковках и специально предназначенных городских стойках, отмеченных на карте.

— Как таковых договоренностей с администрацией города не было. Земля в Казани в основном не муниципальная, а частная. Большая часть парковок размещена около «Пятерочек» и «Сбербанков», — объясняет сооснователь GreenBee. — Но администрация города нас очень отзывчиво встретила. Как раз сейчас в исполнительном комитете проходят встречи, думаем, как усовершенствовать инфраструктуру, поставить новые парковки. В этом году даже администрация не понимала, как все это будет работать и происходить — новым все было для всех.

Геозона GreenBee пока меньше, чем у конкурентов: кататься на зеленых самокатах пока можно лишь в Ново-Савиновском и Советском районах — «пограничная» зона проходит около Аметьевской магистрали. На 23 сентября транспортом GreenBee воспользовалось порядка четырех тысяч клиентов, которые в сумме накатали около трех тысяч часов.

— В планах у нас запустить в Казани шеринг электрокаров. Очень позитивно и приятно осознавать, что ты меняешь город к лучшему. Когда мы решили запускать самокаты, мы уже несколько лет работали в другом бизнесе — занимались сдачей в аренду автомобилей. Поэтому главной целью были даже не деньги и прибыль, нам хотелось приблизить будущее в нашем городе. Но планы у нас большие, мы уже изучаем вопрос, как запуститься в некоторых европейских странах и Турции, — поделился предприниматель с «Реальным временем».

Парковать самокаты можно исключительно на велопарковках и специально предназначенных городских стойках, отмеченных на карте. Фото: inde.io

«Самокату должно быть дано определение в законодательстве и определено место для движения»

В последние месяцы все громче становятся разговоры об опасности малого электротранспорта в условиях города, в разных городах России участились случаи аварий и несчастных случаев с участием электросамокатов, гироскутеров и моноколес, набирающих иногда действительно высокую скорость. При этом сейчас передвижение их на дорогах и тротуарах законодательно никак не закреплено — ни правил, ни механизмов регулирования.

Не так давно татарстанское ГИБДД даже заявило о начале работы по разработке законопроекта, в котором предлагается ограничить зону передвижения тех же электросамокатов специальными участками дорог, а скорость — 20 километрами в час. главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов заявлял, что если не предпринять мер, новые механизмы создадут еще немало проблем. Познакомившись с теми, кто сегодня формирует казанский рынок малого электротранспорта, «Реальное время» решило выяснить, как сами компании оценивают перспективы подобных изменений и поддержат ли татарстанских «гаишников».

Игорь Зарипов сооснователь GreenBee Конечно же, нужно регламентировать движение тех самокатов, которые едут почти со скоростью автомобиля, а иногда — и быстрее скорости автомобильного потока. Есть самокаты, которые самостоятельно модернизируют обычные пользователи, они развивают скорость и 50, и 60 километров в час. Мы же со своей стороны стараемся сделать использование наших самокатов предельно безопасным: при всем желании на нем нельзя разогнаться больше 20 километров в час, если катиться с горки — больше 25 километров в час. Самокат в таком случае будет тормозить, при этом не блокируя колесо. С точки зрения инфраструктуры, я согласен с тем, что необходимо ее улучшать — делать больше велодорожек, по которым мог бы передвигаться не только малый электротранспорт, но и велосипедисты, роллеры.

Юлия Камойлик пресс-секретарь Whoosh Самокату точно должно быть дано определение в законодательстве и в зависимости от параметра скорости, габаритов и т. д. определено место для движения. Сейчас самокаты относят и к пешеходам, и к велосипедам, и к мопедам. Мы свои самокаты в действующем ПДД относим к велосипедам. Все наши самокаты ограничены по скорости — не разгоняются больше 25 км/ч (системное ограничение), имеют двигатели максимальной номинальной мощностью в режиме длительной нагрузки до 250 Вт и стартуют только после того, как оттолкнешься ногой — это параметры велосипеда в действующем законодательстве. Если скорость движения новыми правилами будет ограничена 20 км/ч — мы просто поменяем настройку в системе, и самокаты будут ехать максимум с этой скоростью. В будущем мы планируем сделать (это уже в процессе разработки) скоростные зоны. Например, в местах, где всегда много пешеходов на тротуаре, будем системно ограничивать скорость до 5—10—15 км/ч, а как только уехал из этой зоны — возвращать максимальную скорость. Мы постоянно отслеживаем геопозицию самоката и обрабатываем эти данные внутри шеринговой платформы, поэтому можем автоматически управлять и скоростью скутера. Сейчас очень похожие технологии мы используем для предотвращения краж и вандализма — так как платформа постоянно наблюдает за множеством параметров, характеризующих состояние скутера, и отправляет сигнал тревоги, если какой-то из них отклоняется от нормы.

Мухамеджан Абубакиров региональный директор URent в Казанм У нас в этом сезоне ДТП зафиксировано не было, и не было ни одного пользователя который обратился со страховым случаем по нашему сервису. Также могу сказать, что мы поддерживаем нововведения. Если вы катались на наших самокатах, то могли заметить, что ограничение скорости на них 20—21 км/ч — именно для обеспечения безопасности дорожного движения. Мы подпадаем под озвучиваемые предложения и думаем, что это правильное решение со стороны государства.