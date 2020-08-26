«Благодаря вескому слову первого президента Татарстана мы сейчас имеем великую Россию»

«Жизненный путь Минтимера Шариповича — яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев»

Бронзовый бюст первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева торжественно открыли сегодня в деревне Аняково Актанышского района республики — на родине государственного деятеля. Напомним, что Шаймиеву указом президента России присвоено звание Героя Труда, и установка памятника связана с этим событием.

Бюст установлен по адресу: улица Шаймиева, дом 10, рядом с Домом-музеем Шарипа Шаймиева, отца Минтимера Шаймиева. Исполнителем работ стала региональная творческая общественная организация «Союз художников Республики Татарстан», скульптором — Фаниль Валиуллин.

В торжественной церемонии открытия участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

— Жизненный путь Минтимера Шариповича — яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение, настоящих патриотов, — произнес сегодня на церемонии открытия Минниханов.

С именем Минтимера Шаймиева связаны проекты и программы, нацеленные на острые потребности татарстанцев, продолжил президент, такие как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам республика была и остается первой в России.

Также, заметил Минниханов, активная деятельность Минтимера Шаймиева признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО — в особенности проекты по возрождению Болгара и Свияжска, которые поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская умма благодарна Минтимеру Шаймиеву за создание Болгарской исламской академии, а православный мир ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божией Матери, добавил президент. Также Минтимер Шаймиев занимается проектом по созданию сети полилингвальных комплексов, напомнил Минниханов.

Также, заметил Минниханов, активная деятельность Минтимера Шаймиева признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО

«От себя лично, не как от президента, а лично хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу. Вы наш учитель», — добавил Рустам Минниханов.

— То, что мы сейчас наблюдаем, это наш с вами общий труд. Я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину: есть много хорошо работающих, успешных руководителей, людей. Нужно увидеть и суметь оценить. В данном случае от нашего родного Татарстана это выпало на мою долю, такая высокая оценка. И хочу передать добрые слова от всех нас, — ответил Шаймиев.

Полпред президента России в ПФО Паньшин вспомнил и заслуги Минтимера Шаймиева в период становления современной Российской Федерации.

— Жизненный путь Минтимера Шариповича стал ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Минтимер Шарипович был и остается по сей день ярким политическим лидером, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимеру Шариповичу на всей территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир. Положительным примером это послужило для всех республик, когда в 90-е годы желали двигаться своим путем. Но благодаря вескому слову первого президента Татарстана мы сейчас имеем великую Россию.

Полпред президента России в ПФО Паньшин вспомнил и заслуги Минтимера Шаймиева в период становления современной Российской Федерации

Сестра Минтимера Шаймиева: «Он открыл нам глаза, мы почувствовали, что мы татары»

Торжественное мероприятие началось с концерта. На уличной сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы, актеры театров им. Тинчурина и Камала. Вспомнили выдающихся людей Татарстана, героев Великой Отечественной войны, героев Труда: на большом экране сменяли друг друга их фотографии. Потом появились кадры того периода, когда республикой руководил Минтимер Шаймиев: судьбоносные встречи, стройки, важнейшие события.

Младшая сестра Минтимера Шаймиева, Мадания Ильясова, также присутствовала на празднике. В беседе с корреспондентом «Реального времени» она поделилась воспоминаниями о детстве первого президента республики.

— Мы ведь воспитывались во времена Советского Союза. Интернационализм, героизм — это было на первом месте. Родители, отец особенно, были для нас большим примером в жизни. Нас воспитала жизнь сама. […] Учились мы хорошо, работали, хозяйство вели. А Минтимер Шарипович с малых лет был целеустремленным, был организатором. Очень восхищаюсь своим братом, потому что он является основоположником современного Татарстана. Тогда ведь татарский народ был ущемлен — закончили 10 классов, поехали поступать в институт в Казань, мы боялись говорить в транспорте на родном языке. Он же нам открыл глаза, мы почувствовали, что мы татары, что у нас есть свой «рухи байлык» — нравственное богатство, которое формировалось долгие годы. Расцветает культура, народ пробужден, и это видно на сегодняшнем празднике.

После торжественного открытия бюста первому президенту Татарстана Рустам Минниханов прошелся по парку, где установлен памятник

Как живет малая родина первого президента

После торжественного открытия бюста первого президента Татарстана Рустам Минниханов прошелся по парку, где установлен памятник. Парк соединил две деревни: Аняково и Поисеево. Здесь можно погулять у пруда и спуститься к воде, есть детская и спортивная площадки, парковка и даже площадь с фонтаном.

— Современная, комфортная инфраструктура определяет качество жизни людей. Спортивные площадки, места для отдыха и досуга должны быть доступны в любом населенном пункте республики, независимо от его величины. Сердце радуется, когда вижу, что во многих, даже отдаленных уголках нашей республики есть такие места — ничем не уступающие городским паркам, — заметил Рустам Минниханов.

Как рассказал «Реальному времени» Нияз Нуртдинов, глава сельского поселения Поисево, куда входит родная деревня Минтимера Шаймиева, в 1990-е годы в Аняково оставалось дворов 15.

— В том, что Аняково сохранилось и выросло, развивается поселение, большая заслуга Минтимера Шариповича. За последние лет 20 здесь произошли кардинальные перемены. При поддержке Шаймиева в Поисево в 2017 году построили новый детсад на 120 мест, восстанавливают дороги, привели в порядок школу, капитально отремонтировали участковую больницу. Работы в деревне много и в ближайших населенных пунктах. В последнее время 23 молодым специалистам предоставили жилье по разным программам, — отметил Нуртдинов.

По словам местных жителей, сейчас в Аняково живут примерно 400—500 человек. При этом население не уменьшается, а, наоборот, растет: как рассказывает работница местного Центра детского творчества Лейсан Газизова, даже молодежь не стремится поскорее переехать в город, а остается в деревне.

— Я живу в этой деревне уже 15 лет, тут работаю, здесь вышла замуж. Мне тут очень нравится. Для народа все делается. У нас такие мудрые руководители, все видят заранее, стараются как-нибудь сделать рабочие места. Односельчане у нас никуда не уезжают, а работают и живут в своем селе. Во многих других деревнях молодежь хочет вырваться в город, а у нас остается, потому что есть где жить и работать.

Александр Артемьев