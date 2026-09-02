Назван размер средней зарплаты жителя Татарстана в июне

Показатель оказался на 8,9% ниже, чем в среднем по России

Фото: Динар Фатыхов

Средняя зарплата жителей Татарстана составила 104 524 рубля по итогам июня 2026 года. Это максимальный показатель среди всех регионов ПФО, но все же на 8,9% меньше, чем в среднем по России (114 743 рубля), следует из данных Росстата.

Максимальные средние зарплаты в июне зафиксированы на Чукотке (255 тыс.), в Магаданской области (208 тыс.) и Ямало-Ненецком автономном округе (194 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя зарплата москвичей — 193 тыс., а жителей Санкт-Петербурга — 141 тыс., согласно опубликованной статистике.

Ранее сообщалось, что учителям в Татарстане готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц.

Никита Егоров