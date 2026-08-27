Банк России привлек к ответственности инвесторов за схемы с акциями ОГК-2

За это их привлекли к административной ответственности

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России выявил нарушения на торгах акциями ПАО «ОГК-2» со стороны двух частных инвесторов. Константин и Анастасия Михайловы, по данным регулятора, использовали схему искусственного разгона цен. Они выставляли агрессивные заявки на покупку, что вело к росту стоимости акций, а затем, когда цена достигала пика, продавали свой пакет.

— За счет серий агрессивных продаж искусственно занижали стоимость акций и затем по сниженным ценам обратно покупали. Подобные схемы клиенты использовали за торговую сессию неоднократно, — сообщает ЦБ.

Всего было совершено более 10 тыс. подобных сделок. В отдельные дни Михайловы также проводили сделки между своими счетами по предварительной договоренности, что искажало реальные объемы и цены торгов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все эти действия, как отметил ЦБ, создавали резкие скачки волатильности и увеличивали риски для других участников рынка. Нарушителей привлекли к административной ответственности за манипулирование рынком. Им выдали предписания не допускать подобного впредь.

Кроме того, регулятор обязал Мосбиржу и брокеров приостановить любые операции по счетам Михайловых. Ранее сообщалось, что в Татарстане провели первую в России сделку по выпуску партнерских облигаций.

Вадим Вахрушев