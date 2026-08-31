ЦБ планирует перенести начало действия новой ключевой ставки

Она начнет действовать со среды

Фото: Дарья Пинегина

Банк России готовится перенести начало действия новой ключевой ставки с понедельника на среду. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, опубликованном на сайте регулятора.

Заседания совета директоров по ключевой ставке по-прежнему будут проходить по пятницам. В случае изменения ставки она начнет действовать не с ближайшего понедельника, а со среды. В этот день проходят расчеты по недельным аукционам Банка России и начинается новый период усреднения обязательных резервов.

В ЦБ также подготовили изменения в положение об обязательных резервах. Это позволит более гибко устанавливать периоды усреднения.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает снижения ставки до 8% к 2028 году. Рост ВВП в 2026 году прогнозируется в диапазоне 0—1%.

Алсу Сабирзанова