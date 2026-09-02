Расходы жителей Татарстана оказались на 23% меньше доходов

При этом в целом потребительские расходы выросли за год сильнее, чем доходы

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — июня 2026 года денежные доходы жителей Татарстана составили 75,5 тыс. рублей. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Тем временем потребительские расходы татарстанцев за аналогичный период выросли на 14,3%, до 58 тыс. рублей по итогам первого полугодия 2026-го.

Однако в целом потребительские расходы жителей республики оказались на 23% меньше денежных доходов, согласно опубликованной статистике.

Отметим, что при подсчете денежных доходов населения аналитики учитывают все денежные поступления граждан: зарплата, социальные выплаты, доходы от собственности (проценты по вкладам, дивиденды, доходы от ценных бумаг) и прочие поступления (например, подарки).

Ранее был назван размер средней зарплаты жителя Татарстана в июне.

Никита Егоров