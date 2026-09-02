Расходы жителей Татарстана оказались на 23% меньше доходов
При этом в целом потребительские расходы выросли за год сильнее, чем доходы
По итогам января — июня 2026 года денежные доходы жителей Татарстана составили 75,5 тыс. рублей. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
Тем временем потребительские расходы татарстанцев за аналогичный период выросли на 14,3%, до 58 тыс. рублей по итогам первого полугодия 2026-го.
Однако в целом потребительские расходы жителей республики оказались на 23% меньше денежных доходов, согласно опубликованной статистике.
Отметим, что при подсчете денежных доходов населения аналитики учитывают все денежные поступления граждан: зарплата, социальные выплаты, доходы от собственности (проценты по вкладам, дивиденды, доходы от ценных бумаг) и прочие поступления (например, подарки).
Ранее был назван размер средней зарплаты жителя Татарстана в июне.
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