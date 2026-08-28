ПИФы обеспечили 80% прироста активов управляющих компаний

Во втором квартале 2026 года клиентские активы в управляющих компаниях достигли почти 36 трлн рублей

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Банк России опубликовал данные о состоянии клиентских активов в управляющих компаниях по итогам второго квартала 2026 года. Общая сумма достигла почти 36 трлн рублей.

— После снижения в I квартале чистый приток средств в ПИФ вырос на 1,6%, до 832,7 млрд рублей, в основном за счет открытых фондов, — сообщает пресс-служба банка.

Основной прирост стоимости чистых активов обеспечили паевые инвестиционные фонды (ПИФ) — на них пришлось более 80% увеличения. Еще 16% дали средства по договорам доверительного управления.

Инвесторы отдавали предпочтение стратегиям с вложениями в долговые бумаги и инструменты денежного рынка. Однако в июне, когда рынок пересмотрел ожидания по ключевой ставке, поступления резко снизились.

Ранее Банк России выступил с инициативой ужесточить требования к представителям владельцев облигаций. В ЦБ посчитали, что действующая модель ПВО перестала отвечать современным потребностям долгового рынка и специфике выпусков облигаций.



Вадим Вахрушев