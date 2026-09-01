Банк России продлил валютные ограничения из-за санкций

На ближайшие 6 месяцев банкам запрещено взимать комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов

Фото: Максим Платонов

В связи с действующими санкциями Банк России сохраняет ограничения на операции с наличной валютой для российских финансовых институтов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для владельцев валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, действует лимит на снятие валюты в размере остатка на указанную дату, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Средства сверх лимита выдаются в рублях по курсу ЦБ РФ для счетов до 9 сентября 2022 года и по курсу банка — для более поздних.

На ближайшие 6 месяцев банкам запрещено взимать комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Для юридических лиц установлены следующие правила:

— нерезиденты не могут получать наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены до 9 марта 2027 года;

— резиденты могут снимать указанные валюты только на командировочные расходы в пределах установленных нормативов;

— по остальным валютам ограничений нет при соблюдении законодательства РФ.

Дмитрий Зайцев