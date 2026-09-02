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Центробанк России повысил прогноз по прибыли банков в 2026 году

15:23, 02.09.2026

Сектор может заработать до 4,4 трлн рублей

Центробанк России повысил прогноз по прибыли банков в 2026 году
Фото: Арсений Губаев

Банк России обновил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год, повысив его до 3,9—4,4 трлн рублей с предыдущих 3,4—3,9 трлн рублей. Это следует из материалов, опубликованных регулятором.

— С учетом высокого уровня маржи, достигнутого в первом полугодии 2026 года, мы скорректировали прогноз по прибыли на 2026 год до 3,9—4,4 трлн рублей, — отмечает Центробанк.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в докладе говорится, что чистая прибыль российских банков за первые шесть месяцев текущего года увеличилась на 36% и составила 2,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не рассматривают налог на сверхприбыль банков.

Никита Егоров

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