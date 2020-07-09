Илья Перкопский о Кремниевой долине: «Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, а теперь где-то в Сан-Франциско»

Вице-президент Telegram Илья Перекопский выступил на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Казани. Во время своего выступления он пошутил, что Кремниевая долина похожа на татаро-монгольское иго.

«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал Перекопский.

Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов посмеялись.

Перекопский отметил, что сложившаяся ситуация мешает развитию IT-индустрии во всем мире, «но особенно у нас, потому что вся эта армия талантливой молодежи как раз сконцентрирована где-то в этом регионе».

Ранее создатель Telegram Павел Дуров пожаловался, что Apple и Google собирают с разработчиков приложений комиссию в размере 30% от прибыли.