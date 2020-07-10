Мясо жертвенных животных в Татарстане будут раздавать в масках и перчатках

Фото: Олег Тихонов

В ДУМ Татарстана определили порядок проведения Курбан-байрама

Сегодня в Духовном управлении мусульман РТ определили порядок организации и проведения праздника Курбан-байрам в республике (в этом году он отмечается 31 июля). Главными на повестке дня стояли вопросы об утверждении времени праздничного богослужения (гает-намаза) в Курбан-байрам и размера нисаба для заклания животного (Курбана).

Нисаб Курбана — это сумма, с которой начинается обязательность жертвоприношения для правоверного. По канону, она составляет 595 граммов серебра. Поскольку на 10 июля грамм серебра стоит 27 рублей, то сумма нисаба в этом году определена в 16 000 рублей. Таким образом, если мусульманин имеет в наличии эту сумму, ему следует совершить праздничное жертвоприношение.

Определено время праздничных отправлений культа в день Курбан-байрама:

в 03.30 утра начнется чтение Корана в мечетях;

в 03.45 начнутся праздничные проповеди (вагазы);

в 04.15 — праздничная молитва (гает-намаз);

с 04.30 утра мусульмане смогут приступить к жертвоприношению.

О местах заклания в Татарстане ДУМ РТ сообщит дополнительно.

Санитарно-эпидемиологические требования

Намаз в мечети, вагаз, само заклание и раздача жертвенного мяса — все это должно проводиться при строгом соблюдении всех мер предосторожности, предписанных Роспотребнадзором.

В пресс-службе ДУМ РТ «Реальному времени» напомнили, что во время праздничных мероприятий будут строго следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Бесконтактной доставки и передачи жертвенного мяса на дом не планируется — все пройдет традиционно очно: на дистанции, в масках и перчатках. Для совершения намаза в мечети при себе нужно будет иметь собственный молитвенный коврик (намазлык).

Заклание и раздача мяса, как обычно, будут проводиться три дня — 31 июля, 1 и 2 августа. Таким образом, в муфтияте надеются, что толпы верующих на эти мероприятия собираться не будут.

«Мы просим по возможности проводить гает-намаз на открытом воздухе — на примечетной территории. А в помещении храмов разрешено собираться не более ста человек, даже если при условии соблюдения дистанции мечеть теоретически может вместить больше. Это строгое требование», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.



Людмила Губаева