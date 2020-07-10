Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань

Коридор «Восток — Запад»

Сегодня в особой экономической зоне «Алабуга» собрались федеральные руководители, чтобы обсудить строительство трассы Европа — Западный Китай. Напомним, накануне они определили развитие IT-отрасли, а сегодня перешли к утверждению плана масштабного инфраструктурного проекта страны.

Дорога Европа — Западный Китай начинается от Финского залива и упирается в Желтое море. На территории России она берет начало в Санкт-Петербурге, продолжается через Великий Новгород, проходит мимо Твери, Москвы, Владимира, Мурома, Нижнего Новгорода, Казани, Тольятти, Самары и от города Канаша протянется до МАПП «Сагарчин» — автомобильно-пропускного пункта на границе Оренбургской области с Казахстаном.

Во время совещания в ОЭЗ «Алабуга» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил российскому премьеру Михаилу Мишустину презентацию о ходе проекта. Каждый участок международной транспортной артерии — отдельный и важный проект, который разовьет скоростную сеть внутри страны. В планах — развитие участка в обход Твери. М-12 «Москва — Казань» — один из ключевых проектов дорожной отрасли России. Его строительство разделено на этапы и завершится к 2024 году. Нулевой этап снимет напряжение на загруженных дорогах Московской агломерации в районе Балашихи и Ногинска. Появятся мосты через Оку в Муроме, через Суру и через Волгу около Казани. В Татарстане перспективным станет направление Шали — Бавлы, которое соединит трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Магистраль Казань — Екатеринбург станет третьим крупным объектом. Кроме того, в Татарстане запланировано строительство обхода Набережных Челнов с мостом через Каму.

Трасса в масштабах страны

Дорога Европа — Западный Китай соединит четыре из восьми крупнейших агломераций России — Московскую, Самаро-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую. «Это самый масштабный проект России на ближайшие 4 года», — сказал Михаил Мишустин.

Протяженность совместного проекта России, Казахстана и Китая — 8,5 тысячи километров. Из них по России — более 2 тысяч км.

Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на затронутых территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году.

На строительстве дороги создадут более 30 тысяч рабочих мест, и еще более 130 тысяч появятся в смежных отраслях, ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура, прилегающая к трассе.

«Боевые» участки и разгрузочные обходы

Марат Хуснуллин рассказал, что в этом году мобилизовали все силы, объемы работ не сократили, они идут даже со значительным опережением:

— Это нам позволяет с оптимизмом сказать, что такой сложный проект возможно реализовать фактически за 4 года, но он требует, конечно, колоссальной концентрации усилий.

Хуснуллин напомнил, что участок от Санкт-Петербурга до Москвы уже построен. До конца года будет запроектирован обход вокруг Твери. По словам вице-премьера, буквально недавно запустили участок ЦКАД — с опережением на 6 месяцев. Планируется, что к началу следующего года его замкнут на северном участке. Более подробно Хуснуллин остановился на этапах М-12.

Вице-премьер назвал крайне тяжелым участок от северо-восточного входа до пересечения с ЦКАД, вплоть до выхода в районе Орехово-Зуева на перекресток с трассой М-7. Это «боевой участок дороги», трафик по которому достигает 80 тыс. автомобилей в сутки. Его строительство разгрузит существующую дорогу М-7. Большая часть документации готова к экспертизе, и уже в этом году на этом участке готовы приступить к работе.

Дальше трасса идет по пяти областям. Найдено решение, как оптимизировать затраты, чтобы обойти Владимир. Для обхода Нижнего Новгорода возведут дополнительный мост через Оку.

В районе города Канаша строят большую развязку, чтобы выйти на казанское направление до Сагарчина.

В районе Казани появится мост через Волгу длиной почти 3 км.

Для эффективности запланирован обход Набережных Челнов и Нижнекамска — 90 км трассы там построят за три года, деньги на это уже выделены.

Отрезок Шали — Бавлы — «мощная связка между федеральными трассами М-5 и М-7». Часть этой трассы в 145 км практически построена. Рассматривается возможность достроить ее за счет частных средств.

Тольяттинский участок уже проектируется, в ближайшие месяцы на нем приступят к работе.

Еще один знаковый отрезок — от Набережных Челнов до Екатеринбурга. Как сообщил Хуснуллин, это очень загруженная трасса, она сейчас в плохом состоянии. Поэтому и там планируют возведение дополнительной дороги. Половину из 800 км будут реконструировать, а оставшиеся 400 км построят заново.

М-12 в фактах и цифрах

О строительстве одного из этапов — платной автодороги через Татарстан, речь идет уже несколько лет. Ее трассировка корректировалась несколько раз. Платная М-12 пройдет от Москвы до Казани в обход столицы республики, вдоль трассы М-7, и будет короче примерно на 25 км. Напомним, что протяженность действующей автодороги — около 820 км. Сегодня федеральные и республиканские руководители договаривались о том, как будут координировать действия. Премьер заявил, что реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — важнейшая часть общенационального плана по преодолению последствий коронавируса.

Руководитель российского правительства поставил задачу с учетом значения трассы М-12 — ввести в эксплуатацию ее уже в 2024 году.

Стоимость строительства превысит 650 млрд рублей. «Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали», — отметил Мишустин.

150 млрд рублей на трассу Москва — Казань выделяются из фонда национального благосостояния.

Общая длина автодороги Москва — Казань — 794 км.

Домчаться по М-12 от Казани до Москвы можно будет за 6,5 часа. До Санкт-Петербурга — за 12 часов с разрешенной скоростью 110 км в час.

На всем протяжении трассы живет 40% населения страны — 62 млн человек. По словам Хуснуллина, строительство даст огромный мультипликативный эффект.

После презентации вице-премьера участники совещания подробно обсудили детали работы. Подводя итоги встречи, Михаил Мишустин дал поручения министрам и вице-премьерам российского правительства, а также республиканским руководителям.

«Домашнее задание» от Мишустина

Профильным министерствам и ведомствам совместно с компанией «Автодор» в ближайшее время требуется представить согласованный план мероприятий, которые необходимы для запуска проекта в самые сжатые сроки.

Минтрансу совместно с Республикой Татарстан нужно проработать вопрос строительства отрезка дороги Шали — Бавлы, который соединяет две важнейшие федеральные трасы М-5 и М-7, а Минфину — проработать вопрос по государственно-частному партнерству, в случае необходимости, по этой же трассе.

До 10 сентября должны быть проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа проектирования и строительства этой дороги. «Речь идет о контрактах под ключ», — подчеркнул премьер. До 1 ноября все документы по планировке территории, где пройдет трасса Москва — Казань, должны быть утверждены. Мишустин попросил правительство РФ активно участвовать в работе, ускорить процедуры и оказать помощь по переносу сетей, которые находятся в ведении регионов. Что касается инженерных сетей и федеральной собственности — перекладку и модернизацию необходимо завершить до 1 июня 2022 года.

Министру транспорта РФ Евгению Дитриху поручили «проработать продление трассы до Екатеринбурга в 2030 году и представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном — это позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай и обеспечить по нему бесперебойный транзит». Министру цифрового развития России Максуту Шадаеву и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко — обеспечить проект качественным интернетом.

«Сегодня мы даем старт мегапроекту, наша задача сделать все, чтобы его осуществить в сжатые сроки», — завершил встречу Мишустин, пожелав всем удачи.

На «фабрике» инноваций

Сегодня же федеральные руководители осмотрели производство углеводородного волокна ООО «Алабуга-Волокно» на территории ОЭЗ «Алабуга». Эта особая экономическая зона признана самой успешной на территории России. Общий объем инвестиций, о которых заявили ее резиденты, превышает 200 млрд рублей. С 2005 года освоили 137,1 млрд рублей. Тут создано более 7,8 тыс. рабочих мест. Объем выручки от продукции за прошлый год составил 82,6 млрд рублей.

Президент РТ Рустам Минниханов продемонстрировал гостям из Москвы производство органического вещества, которое содержит более 92% углерода. Углепластик на его основе — композиционный материал, более прочный, чем, например, алюминий или сталь, и значительно легче стали. На российском рынке практически отсутствуют подобные материалы. Учредитель проекта — НПК «Химпроминжиниринг», который входит в «Росатом». На предприятии планируют развивать производственную линию, инвестировав 2,4 млрд рублей, и создать еще 175 рабочих мест.

Екатерина Аблаева