Каждый шестой татарстанец установил самозапрет на кредиты

На уровне всей страны россияне подали 27,43 млн таких заявлений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 16% жителей, что составляет примерно 642,6 тысячи человек, установили самозапрет на получение кредитов, согласно данным Объединенного кредитного бюро.

В августе 2026 года жители республики подали 19,6 тыс. заявлений на установление такого запрета и 7,85 тыс. — на его снятие. С момента запуска сервиса татарстанцы направили в общей сложности 810 тыс. заявлений на установку самозапрета и 104 тыс. — на его отмену.

На уровне всей страны россияне подали 27,43 млн заявлений на установку самозапрета, который в настоящее время действует у 21,97 млн граждан. При этом было отменено 12,4% ранее установленных ограничений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спрос на данную услугу в августе снизился: по России было подано 635,2 тыс. заявлений на установку (-18,4% по сравнению с июлем) и 249,9 тыс. на снятие (-0,5%). Чаще всего самозапрет устанавливают граждане в возрасте 35—45 лет и старше 65 лет, каждый из этих возрастных сегментов составляет по 20,1% от общего числа. Наиболее популярным является полный запрет на кредиты, который составляет 91,6% всех заявок.

По регионам лидирует Мурманская область (27% жителей), за ней следуют Магаданская область (24%), Республика Коми (23%), Камчатский край и Карелия (по 20%). В Татарстане этот показатель составляет 16%. В Москве он равен 15%, а в Санкт-Петербурге — 17%.

Ранее сообщалось, что выдачи потребительских ссуд в России выросли на 14%.

Никита Егоров