Объем торгов на Московской бирже вырос на 36% за год

При этом по сравнению с июлем зафиксировано снижение на 7%

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2026 года составил 194,9 трлн рублей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом по сравнению с июлем зафиксировано снижение на 7% (в июле объем составил 210,5 трлн рублей). Об этом сообщает Мосбиржа.

На рынке акций, депозитарных расписок и паев объем торгов достиг 2,7 трлн рублей при среднедневном показателе 130,5 млрд рублей. Первичное размещение облигаций составило 1,2 трлн рублей, из которых 253 млрд рублей пришлось на однодневные облигации.

Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,7 трлн рублей при среднедневном объеме 82,8 млрд рублей. На срочном рынке объем торгов составил 17,1 млрд рублей при среднедневном показателе 812,9 млрд рублей.

На денежном рынке объем торгов достиг 153,8 трлн рублей при среднедневном показателе 7,3 трлн рублей. Объем торгов драгметаллами в основном режиме составил 506,1 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев