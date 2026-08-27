Доходы Татарстана от платных услуг госучреждений выросли на 1,8 млрд рублей

Поступления от платных услуг государственных и муниципальных учреждений республики составили 15,7 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Минфин Татарстана опубликовал данные о доходах от платных услуг, которые оказывают государственные и муниципальные учреждения республики. За семь месяцев 2026 года поступления составили 15,7 млрд рублей.

— Поступления по государственным учреждениям составили 11 миллиардов рублей, — сказано на сайте.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 1,8 млрд рублей. Муниципальные учреждения принесли в бюджет 4,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на 1 августа 2026 года в бюджет Татарстана поступило 64,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов. Общая сумма планируемых к поступлению средств в 2026 году составляет 96,2 млрд рублей.



Вадим Вахрушев