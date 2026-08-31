Банк России представил логотип цифрового рубля

Также разработана версия с текстовым дескриптором «ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ»

Фото: скриншот сайта Центробанка

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля. Знак представляет собой окружность, внутри которой размещен символ рубля, сдвинутый от центра влево. Вертикальная линия буквы «Р» пересекает окружность на расстоянии трети диаметра.



— Кораллово-алый оттенок — важнейший цвет в коммуникации цифрового рубля Банка России. Данный цвет используется как основной цвет фона для логотипа, а также как основной цвет фона для различных информационных и промоматериалов, сувенирной продукции и т. д., — сообщает ЦБ.

Он будет использоваться для фона в материалах и на сувенирной продукции. Запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября 2026 года. Разработана и версия с текстовым дескриптором «ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ» для рекламных и информационных материалов.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone не смогут воспользоваться цифровым рублем с 1 сентября, так как Apple блокирует в App Store загрузку приложений российских банков с доступом к кошельку новой валюты.

Вадим Вахрушев