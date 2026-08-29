За финансами работодателя следит каждый второй россиянин

Сотрудники старше 45 лет делают это чаще молодежи: 68% против 40%

Фото: Динар Фатыхов

Финансовые показатели своей компании изучают 52% работающих россиян. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса 1,6 тыс. экономически активных жителей страны.

Еще 17% знают, как проверить отчетность, но не делают этого. 31% не следят за финансами работодателя из-за отсутствия навыков.

Сотрудники старше 45 лет интересуются финансовым положением компании чаще молодежи: 68% против 40%. При этом 43% молодых респондентов не умеют проверять данные, в старшей возрастной группе таких лишь 16%.

Среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей финансовое состояние отслеживают 65%, с доходом менее 100 тыс. — 37%. Респонденты с высшим образованием делают это чаще, чем со средним профессиональным (60% против 33%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Проверить бухгалтерскую отчетность работодателя можно бесплатно на сайте ФНС bo.nalog.ru в государственном информационном ресурсе. Ресурс ведется с 2020 года и содержит данные начиная с 2019 года. Некоторые компании вправе закрывать доступ к показателям.

По сравнению с 2021 годом доля следящих за финансами выросла с 48% до 52%, доля не умеющих проверять снизилась с 31% до 24%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 16,5% по итогам января — мая 2026-го. Динамика роста доходов в республике оказалась выше, чем в среднем по России.

Алсу Сабирзанова