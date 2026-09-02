Силуанов заявил, что Россия и США договорились развивать финансовые отношения

Развитие сотрудничества начнется после решения геополитических напряжений

Фото: Максим Платонов

Экономическое сотрудничество между Россией и США может помочь в решении политических вопросов, и диалог следует продолжать. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Вестям».

— Мы… договорились о том, что есть, значит, основа для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это непросто сейчас, все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение, — сказал он.

Глава Минфина России отметил, что развитие финансового сотрудничества начнется после решения геополитических напряжений. Он добавил, что всегда финансисты могут найти точки сближения, «даже быстрее, чем политики».

— Надо всегда разговаривать, надо продолжать диалог. Если мы найдем общие точки соприкосновения, они есть, надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться, — резюмировал Силуанов.

Ранее министр финансов заявил, что в бюджете России «проблем никаких нет, и так все и будет».

Никита Егоров