ЗЕНИТ Private Banking подтвердил лидерские позиции в private-сегменте

Клиентам доступны премиальные банковские продукты, индивидуальное доверительное управление и инвестиционное консультирование

ЗЕНИТ Private Banking вошел в ежегодный рейтинг лучших российских банков для миллионеров, который выпускает издание Forbes.

Высокая оценка отражает последовательный подход ЗЕНИТ Private Banking к работе с частным капиталом. Клиентам доступны премиальные банковские продукты, индивидуальное доверительное управление и инвестиционное консультирование, а также привилегии, которые дополняют финансовый сервис и делают решение повседневных задач комфортнее.

В основе ЗЕНИТ Private Banking — внимание к личным целям клиента, глубокое понимание его приоритетов и возможность формировать индивидуальные решения для сохранения, управления и развития капитала.

«Мы последовательно развиваем экосистему продуктов и услуг ЗЕНИТ Private Banking для наших клиентов, предлагая не только широкий выбор финансовых инструментов, но и уникальные решения на основе индивидуальных целей и предпочтений. Рейтинг Forbes подтвердил качество нашего сервиса и персонального подхода», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко.

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*Private Banking (прайвет банкинг) — частное банковское обслуживание (пер. с англ.)