Собор Святой Софии в Стамбуле снова станет мечетью
Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии («Айя-София») в Стамбуле из мечети в музей. Таким образом, собор снова будут использовать как мечеть, сообщает Anadolu.
В государственном реестре недвижимости «Айя-София» проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению, говорится в обосновании к решению Госсовета.
Митрополит Иларион ранее заявил, что если Турция превратит Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира.
Подробности истории — в материале постоянного автора «Реального времени» историка Булата Ногманова, два года прожившего в Турции.Общество
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