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Собор Святой Софии в Стамбуле снова станет мечетью

16:35, 10.07.2020
Собор Святой Софии в Стамбуле снова станет мечетью
Фото: pxhere.com

Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии («Айя-София») в Стамбуле из мечети в музей. Таким образом, собор снова будут использовать как мечеть, сообщает Anadolu.

В государственном реестре недвижимости «Айя-София» проходит в качестве мечети, и этот факт не подлежит изменению, говорится в обосновании к решению Госсовета.

Митрополит Иларион ранее заявил, что если Турция превратит Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира.

Подробности истории — в материале постоянного автора «Реального времени» историка Булата Ногманова, два года прожившего в Турции.

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