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Банк ЗЕНИТ раздает 2 000 000 кешбэка

12:47, 01.09.2026

В честь Дня нефтяника бонусы получит каждый клиент, который выполнит условия конкурса

Банк ЗЕНИТ раздает 2 000 000 кешбэка
Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Победишь — не победишь? Больше никаких гаданий! Банк ЗЕНИТ добавил к слову «шанс» гарантию: в честь Дня нефтяника бонусы получит каждый клиент, который выполнит условия конкурса.

Общий фонд — 2 000 000 бонусов. Главный приз — 100 000 бонусов, а остальные будут распределены между всеми участниками.

Чтобы принять участие, с 1 по 30 сентября 2026 года совершите не менее 30 покупок на общую сумму от 30 000 рублей с использованием дебетовой или зарплатной ЗЕНИТ Карты. Тем, у кого пока нет ЗЕНИТ Карты, рекомендуем оформить ее прямо сейчас. При оформлении карты можно получить платежный ЗЕНИТ Стикер бесплатно.

Итоги конкурса будут подведены до 30 октября 2026 года.

Подробные условия участия читайте на сайте Банка ЗЕНИТ.

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