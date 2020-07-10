Сергея Фургала отправили в СИЗО «Лефортово» на два месяца — до него там было четыре губернатора

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов.

По данным «РИА Новости», его доставили в СИЗО «Лефортово». До Фургала там уже было четыре губернатора — главы Сахалина Александр Хорошавин (осужден на 13 лет за взятки), Кировской области Никита Белых (8 лет за взятки), Коми Вячеслав Гайзер (11 лет за хищения) и Марий Эл Леонид Маркелов. Последнего еще судят за взятку.

Ранее Следственный комитет предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.