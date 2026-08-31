Банк России ожидает снижения ставки до 8% к 2028 году

Рост ВВП в 2026 году прогнозируется в диапазоне 0–1%

Фото: Дарья Пинегина

Банк России опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие годы. В рамках базового сценария регулятор ожидает, что ключевая ставка в текущем году останется в диапазоне 14,5–14,6%. В 2027 году она может снизиться до 10,5–12,5%. К 2028 году ставка, по прогнозам, составит 8–9%, а к 2029-му — 7,5–8,5%.

— При этом ЦБ в базовом сценарии прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6-7%, с 2027 по 2029 год — 4%, — передает ТАСС информацию из документа.



Рост ВВП в этом году, по оценкам регулятора, составит 0–1%. С 2027 по 2029 год экономика может прибавлять 1,5–2,5% ежегодно.

Ранее сообщалось, что Банк России предложил увеличить лимиты выдачи наличных по займам для микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов. Согласно проекту указания ЦБ, МФО смогут выдавать до 100 тыс. рублей по одному договору.

Вадим Вахрушев