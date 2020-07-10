ДУМ расторгает договор с Поповым на восстановление мечети XIX века после обращения реставратора в полицию

Фото: пресс-служба Комитета ОКН

Духовное управление мусульман Татарстана решило расторгнуть договор на восстановление старинной деревянной мечети XIX века в селе Большая Елга (Рыбно-Слободской район) с прославленным вологодским реставратором, лауреатом, Госпремии России в области архитектуры Александром Поповым. Согласно официальному письму за подписью муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, которое имеется в распоряжении редакции, памятник хотят вывезти обратно в Татарстан ориентировочно в первой декаде августа.

Письмо о намерении расторгнуть договор на реставрацию мечети было направлено ДУМ РТ Александру Попову сегодня, 10 июля. О распоряжении президента РТ Рустама Минниханова, который на встрече поддержал предложение увеличить финансирование по мечети, и договоренности пересмотреть график производства работ в письме ничего не сказано, но подробно разъяснены причины, которые, по мнению ДУМ РТ, служат достаточным основанием для того, чтобы не заключать новый договор с мастером и расторгнуть текущий.

«В течение последнего месяца мы не можем найти с Вами компромиссное решение по оформлению новых договорных отношений. Учитывая безответственное отношение к исполнению договорных обязанностей мы намерены не продолжать с вами сотрудничество, и расторгнуть договор», — сказано в письме (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Александр Попов, фото: ИА «Татар-информ»

В документе, подписанном Камилем хазратом, также сказано, что ДУМ РТ предлагает мастеру «урегулировать взаимоотношения по соглашению сторон», то есть до 1 августа сверить взаимные расчеты с учетом всех выполненных работ и заключить соглашение о расторжении договора «по взаимному согласию сторон с одновременным подписанием акта приема-передачи мечети. В случае несогласия мастера или отсутствия с его стороны действий, предложенных в письме, ДУМ угрожает Попову расторжением договора в одностороннем порядке.

С начала 2019 года образец татарского деревянного зодчества находится в городе Кириллов, на базе ООО «Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение». Восстановлением культового объекта занималась команда мастеров во главе с Поповым. Договор на реставрацию мечети был оценен в 20 млн рублей, заказчиком выступило Духовное управление мусульман РТ (ДУМ). Почти одновременно с первым объектом Александр Попов взялся за восстановление еще одного татарстанского памятника — Михаило-Архангельской церкви 1757 года постройки из села Архангельские Кляри Камско-Устьинского района РТ. Договор на восстановление церкви был оценен в 15 млн рублей, заказчиком выступила РО «Казанская Епархия Русской Православной церкви (Московский Патриархат)».

18 января 2020 года глава Комитета ОКН Иван Гущин приезжал в Вологду проконтролировать ход работ и анонсировал сдачу мечети еще до конца года. Однако меньше чем через месяц, уже 3 февраля, в Сети появилось открытое письмо реставратора Александра Попова, в котором он сообщил о приостановке работ по реставрации — и по мечети, и по церкви. В качестве причины он называл недостаточное финансирование со стороны республики. К тому моменту по договору о восстановлении мечети в центр было переведено 11 млн рублей, по церкви — 6 млн рублей.

По словам реставратора, на такое радикальное решение его вынудило невнимание комитета ОКН и лично Ивана Гущина к проблеме — мастер не раз говорил о том, что суммы смет «нереальные» и уложиться в них он не сможет, «только на одну мечеть необходимо порядка 49 млн рублей», однако от него «отмахивались».

У комитета ОКН было другое видение: Иван Гущин заявлял «Реальному времени», что Попов не только сорвал сроки реставрации, указанные в договоре, но еще и хочет поднять общую стоимость работ по мечети в два раза, что лично для него стало «неожиданностью». После «шума», поднятого в СМИ, 6 февраля прошла первая встреча Ивана Гущина и Александра Попова, однако стороны ни к чему не пришли. Переговоры длились 3,5 месяца, пока «точку» в вопросе не поставил Рустам Минниханов, лично переговорив с реставратором 19 мая по Zoom в присутствии Ивана Гущина и своего помощника Олеси Балтусовой.

Президент РТ дал указания увеличить смету на восстановление мечети на 38 млн рублей, как и просил реставратор, доведя общую стоимость реставрации мусульманской святыни до 49 млн рублей, а также «забрать» у мастера Михаило-Архангельскую церковь, расторгнуть с ним договор на ее восстановление и передать на дальнейшие работы татарстанским мастерам.

Однако спустя 1,5 месяца после указания президента РТ реставрация мечети так и не началась — договор на восстановление памятника не был продлен с реставратором (срок его окончания — 25 декабря 2019 года, на тот момент работы на объекте были уже приостановлены), также не был подписан и новый. Еще больше накалился конфликт Ивана Гущина и Александра Попова по вопросу церкви. 29 июля специалисты комитета ОКН и епархии вывезли церковь с базы реставратора в Вологде, а 1 июля Александр Попов подал обращение в отдел МВД о неправомерном вывозе церкви.

Представители комитета ОКН и епархии, по словам мастера, отказались подписывать ему акт выполненных работ и проходить процедуру авторского технического контроля, а потому он не поставил свою подпись под актом приема-передачи церкви. Из-за этого Попов полагает вывоз объекта незаконным — по документам он все еще ответственен за объект. В беседе с «Реальным временем» Иван Гущин настоял, что договор с Поповым по церкви уже был расторгнут заказчиком, то есть РПЦ, а вывоз — абсолютно правомерен. От дальнейших комментариев Гущин отказался до завершения проверки правоохранительных органов Вологодской области по заявлению Александра Попова.

Подробнее с историей конфликта можно ознакомиться по ссылке.

Ольга Голыжбина