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АСИ подготовит поправки для расширения доступа бизнеса к деньгам через биржу

19:42, 28.08.2026

Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

АСИ подготовит поправки для расширения доступа бизнеса к деньгам через биржу
Фото: Дарья Пинегина

Агентство стратегических инициатив займется подготовкой поправок в законодательство, которые должны упростить бизнесу привлечение денег через финансовые рынки. Речь идет о том, чтобы компании могли активнее использовать биржевые инструменты и различные виды ценных бумаг для финансирования своих проектов.

— Здесь предлагаются изменения в законодательство. Мы на уровне АСИ и при достаточной доработке будем их предлагать, — передают слова главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова «Ведомости».

Сейчас эксперты обсуждают механизмы смешанного финансирования с участием институтов развития, особенно в условиях, когда кредитное охлаждение ограничивает доступ к займам.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года клиентские активы в управляющих компаниях достигли почти 36 трлн рублей.

Вадим Вахрушев

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