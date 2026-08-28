АСИ подготовит поправки для расширения доступа бизнеса к деньгам через биржу

Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Фото: Дарья Пинегина

Агентство стратегических инициатив займется подготовкой поправок в законодательство, которые должны упростить бизнесу привлечение денег через финансовые рынки. Речь идет о том, чтобы компании могли активнее использовать биржевые инструменты и различные виды ценных бумаг для финансирования своих проектов.

— Здесь предлагаются изменения в законодательство. Мы на уровне АСИ и при достаточной доработке будем их предлагать, — передают слова главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова «Ведомости».

Сейчас эксперты обсуждают механизмы смешанного финансирования с участием институтов развития, особенно в условиях, когда кредитное охлаждение ограничивает доступ к займам.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года клиентские активы в управляющих компаниях достигли почти 36 трлн рублей.

Вадим Вахрушев