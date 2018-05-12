ОАО Аммоний

Общая информация

ОАО «Аммоний» создано в 2006 году, находится в Менделеевске. Завод создается для производства удобрений и азотных соединений, аммиачной селитры, аммиака, карбамида, метанола, промышленных газов. В 2010 году в Японии был подписан контракта на строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида между ОАО «Аммоний» и консорциумом международных компаний.

Руководитель — Шевченко Сергей Иванович





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