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ОАО Аммоний

Промышленность

Общая информация

ОАО «Аммоний» создано в 2006 году, находится в Менделеевске. Завод создается для производства удобрений и азотных соединений, аммиачной селитры, аммиака, карбамида, метанола, промышленных газов. В 2010 году в Японии был подписан контракта на строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида между ОАО «Аммоний» и консорциумом международных компаний.

Руководитель — Шевченко Сергей Иванович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: 423650, г. Менделеевск, Промзона
  • Телефон: (85549) 2-60-01
  • Email: info@ammoni.ru
  • Сайт: www.ammoni.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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