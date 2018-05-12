ОАО Аммоний
Общая информация
ОАО «Аммоний» создано в 2006 году, находится в Менделеевске. Завод создается для производства удобрений и азотных соединений, аммиачной селитры, аммиака, карбамида, метанола, промышленных газов. В 2010 году в Японии был подписан контракта на строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида между ОАО «Аммоний» и консорциумом международных компаний.
Руководитель — Шевченко Сергей Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423650, г. Менделеевск, Промзона
- Телефон: (85549) 2-60-01
- Email: info@ammoni.ru
- Сайт: www.ammoni.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018