Назван продукт, который в России подешевел сильнее всего за год

Розничные цены на эту продукцию снизились на 8,5%

Фото: Людмила Губаева

Сливочное масло стало самым дешевеющим продуктом в России за последний год, сообщил в кулуарах Восточного экономического форума зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, средние розничные цены на сливочное масло снизились на 8,5% в годовом выражении, передает ТАСС.

Реальное время / realnoevremya.ru

В тройку наиболее подешевевших продуктов также вошли яблоки, цены на которые упали на 5,4%, и сыры, которые подешевели на 2,6%.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.



Никита Егоров