380 млрд рублей поступило в бюджет Татарстана за 7 месяцев 2026 года

Республика сохраняет лидирующие позиции в ПФО

Фото: Динар Фатыхов

Доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан за январь — июль 2026 года составили 381,8 млрд рублей. Из них в республиканский бюджет поступило 318,9 млрд рублей, в местные бюджеты — 62,9 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова.

— Татарстан остается на четвертом месте среди регионов России по объему мобилизованных доходов (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) и лидирует в Приволжском федеральном округе, — отметила замминистра.

Наиболее крупным источником доходной части стал налог на доходы физических лиц — 127,2 млрд рублей. Налог на прибыль составил 109,4 млрд рублей, что на 25,6% больше показателей прошлого года. Поступления имущественных налогов достигли 49,2 млрд рублей. Налоги на совокупный доход принесли 30,3 млрд рублей. Акцизы составили 27,3 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 349,7 млрд рублей. Из них: республиканский бюджет — 280,6 млрд рублей, местные бюджеты — 134,2 млрд рублей.

Финансирование национальных проектов достигло 55,3 млрд рублей. Наибольшие средства направлены на проект «Инфраструктура для жизни» — 38% от общего объема расходов, проект «Семья» — 32%, проект «Молодежь и дети» — 14%.



Дмитрий Зайцев