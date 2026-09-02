Росрыболовство: рыба из России имеет большое значение для рынка Европы
Европа занимает четвертое место среди стран-поставщиков, где объем поставок составляет более $200 млн
Российская рыбная продукция является важным компонентом для европейского рынка, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
— Безусловно, российская рыбная продукция играет значительную роль на европейском рынке. Европа занимает четвертое место среди стран-поставщиков, где объем поставок составляет более $200 млн. Без этой продукции европейским потребителям было бы достаточно трудно, — отметил Шестаков (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что, хотя европейский рынок важен для поставок, для России он не является критичным. «Мы всегда можем перенаправить эти объемы в другие страны», — добавил глава ведомства.
Шестаков также сообщил, что российская рыбная продукция экспортируется более чем в 90 стран.
Ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт рыбы в Евросоюз в 1,7 раза.
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