«Стали больше доверять Родине»: под контроль России вернулись активы на 6,2 трлн рублей

Резиденты специального административного района уплатили 86 млрд рублей налогов

Специальный административный район на острове Русский способствовал возврату под контроль России активов 138 компаний на общую сумму 6,2 трлн рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Прямую трансляцию мероприятия вел ТАСС.

— Как это произошло? — задал вопрос Путин.



— (Компании — прим. ред.) стали больше доверять Родине,— ответил Трутнев.

Путин одобрительно усмехнулся. Трутнев также отметил, что резиденты специального административного района уплатили 86 млрд рублей налогов.

Ранее в Швейцарии признали, что у них нет оснований для конфискации активов России.

Никита Егоров