Новости экономики

22:16 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

«Стали больше доверять Родине»: под контроль России вернулись активы на 6,2 трлн рублей

19:37, 02.09.2026

Резиденты специального административного района уплатили 86 млрд рублей налогов

«Стали больше доверять Родине»: под контроль России вернулись активы на 6,2 трлн рублей
Фото: micheile henderson на Unsplash

Специальный административный район на острове Русский способствовал возврату под контроль России активов 138 компаний на общую сумму 6,2 трлн рублей. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Прямую трансляцию мероприятия вел ТАСС.

— Как это произошло? — задал вопрос Путин.

— (Компании — прим. ред.) стали больше доверять Родине,— ответил Трутнев.

Путин одобрительно усмехнулся. Трутнев также отметил, что резиденты специального административного района уплатили 86 млрд рублей налогов.

Ранее в Швейцарии признали, что у них нет оснований для конфискации активов России.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть575.5
  • Нижнекамскнефтехим45.35
  • Казаньоргсинтез45.3
  • КАМАЗ53.8
  • Нижнекамскшина32.05
  • Таттелеком0.579