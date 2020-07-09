Дело Фургала: «Папка с материалами ждала своего часа»

Что думают российские политологи о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала

В ночь на 9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах. Фургал — представитель ЛДПР. Пост губернатора он занимает с 2018 года, когда неожиданно одержал победу во втором туре выборов над действовавшим главой региона, единороссом Вячеславом Шпортом. Губернатор задержан по делу об организованной преступной группе, которая причастна к организации и совершению преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и в соседней Амурской области в 2004—2005 годах. «Реальное время» опросило экспертов о том, что означает задержание Сергея Фургала именно сейчас, какой сигнал в этом кроется и кто примет Хабаровск после него.

«Я не знаю, кого туда пришлют, но очень сочувствую этому человеку»



Сергей Шахов, политолог, эксперт Центра развития региональной политики, не видит в истории с Фургалом ничего нового и необычного:

«Я считаю, что это закономерный процесс всей истории правления Сергея Фургала. Ничего нового и необычного я в этих событиях не вижу. Думаю, у центра и без этого было много возможностей показать, кто здесь сильнее.



Что касается работы Фургала на посту губернатора, то я не увидел в его правлении сверхпобед или решения каких-то сверхзадач. Тем более что за время его правления Хабаровск перестал быть столицей Дальнего Востока — а это ведь очень важный момент. Столичные функции перешли к Владивостоку, продемонстрировали слабость Фургала. Бешеного экономического роста области я тоже не увидел за время его правления, ничего сверхъестественного там не произошло.

Но у себя в регионе он достаточно популярный политик, потому что олицетворял нелюбовь к Центральной России, идеи «вот вы там в Москве, а мы вот здесь». И он отвечал запросу населения на местного авторитетного, крутого мужика, соответствовал этому и, конечно, пользовался любовью народа. Это и позволило ему избраться во втором круге.

Я не знаю, кого сейчас туда пришлют, но я очень сочувствую этому человеку. Чтобы заниматься сейчас Хабаровским краем, нужно много мужества. Потому что люди там — сложные, край — сложный, экономика — сложная. Да и еще любовь к прежнему губернатору осталась. Поэтому новому человеку на этом посту придется показать себя очень интересно, чтобы доказать людям, что он крут — именно крут!

«Стало ясно, что чем дальше — тем больше Фургал укрепится»

Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики, считает, что вопрос был решен уже давно — еще в 2018 году, а два года выжидали «для приличия» и чтобы избежать рисков:

«Уголовному делу, по которому арестован Фургал, 15 лет — а значит, «сюрпризов» в нем мало. Просто папка с материалами ждала своего часа. Он наступил в сентябре 2018 года, когда Фургал избрался губернатором Хабаровского края, обойдя Шпорта. Но снимать его сразу было бы рискованно и некрасиво.



Затем, в 2019 году, Фургал выиграл для ЛДПР выборы в Законодательном собрании и горсоветах края, взяв большинство и тем самым превратив ЕР в оппозиционную партию — против ЛДПР. Это стало последней каплей для федерального центра, стало ясно, что чем дальше — тем больше Фургал укрепится. И вот закономерный итог — арест.

Правда у Фургала по-прежнему высокий уровень поддержки со стороны населения, поэтому народ может быть и недоволен арестом. В этом случае избрать нового «промосковского» врио будет сложно, как и в соседнем Приморье в 2018-м.

Что касается результатов работы Фургала — они неплохие, в целом он удовлетворял нуждам населения, реализовал ряд программ, позволивших переложить издержки с хабаровчан на бизнес. Так что как губернатор он был не самый плохой, поэтому следующий глава края должен быть еще большим популистом, чтобы хоть как-то сравняться с Фургалом в рейтинге».

«План по Фургалу решили отложить на после голосования»

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев называет явку в регионе и другие промахи Фургала в глазах федерального центра лишь катализаторами событий — план, по мнению политолога, был готов давно, просто его реализацию откладывали.

Калачев уверен: Фургала в скором времени сменит варяг из Москвы в статусе врио. И в этом статусе он пробудет еще как минимум год — выборы губернатора Хабаровского края в сентябре 2020-го мы вряд ли увидим.



— Задержание Фургала сейчас не дает повода к проведению выборов в этом году. Напротив — у врио будет целый год, чтобы выстроить новую электоральную машину, укрепиться. Так что мы наблюдаем реализацию отложенного плана по Фургалу. План этот был, видимо, уже давно, его решили отложить на после голосования и после коронавирусного пика. Явка в Хабаровском крае была 44%, и хотя Фургал делал все необходимые заявления, 44% — это не то, о чем мечтали в Кремле. Ситуацию для него усугубил триумф его команды на выборах в прошлом году, когда они просто «вынесли» «Единую Россию».

Сигнал тут тоже понятный: неприкосновенных нет, нужно стараться иметь поменьше субъектности. Система обозначила горизонт возможностей — за него не выходить!

«Запугивание жителей, которые показывали центру козу и дулю»

Политик и журналист Максим Шевченко считает, что задержанием любимого губернатора федеральный центр наказывает прежде всего жителей Хабаровского края за нелояльность:

«Я это рассматриваю как запугивание Хабаровского края и его жителей, которые устойчиво поддерживали Фургала, голосовали за ЛДПР на выборах и всячески показывали федеральному центру козу и дулю. Я не знаю, виновен Фургал или невиновен, — не имею мнения по этому поводу. Но очевидно, что это акт запугивания жителей.



Очевидно, что туда сейчас пришлют политтехнологов, разных исполняющих обязанности, чиновников, которые будут «ломать» регион и фальсифицировать всякого рода избирательные процедуры. Они полагают, что сейчас люди будут запуганы, и они смогут делать там все, что угодно.

Фургал 16 лет в политике: дважды депутат, участвовал в губернаторских выборах — и никто ему почему-то ничего не предъявлял за то, что он якобы делал в 2004 или 2006 годах. А сейчас — предъявили. Поэтому никто не верит в то, что это арест Фургала за какие-то совершенные преступления. Все всё равно будут считать, что это расправа с непокорным регионом, который раз за разом проваливал все планы московских, кремлевских политтехнологов».

«Рейтинг Фургала в регионе был существенно выше рейтинга Путина»

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий обращает внимание на то, что Фургала подозревают в деяниях начала 2000-х — и они ни разу не «всплывали» ни при избрании его губернатором, ни во время выборов в Госдуму:

— Значит, его наказывают за что-то другое, — заключает эксперт. — Все довольно дружно говорят: последними каплями для Кремля были два фактора. Первое — рейтинг Фургала в регионе был существенно выше рейтинга Путина. Второе — он не смог или не захотел обеспечить нужные Кремлю результаты недавнего всенародного голосования.



Кагарлицкий добавляет, что Фургал неплохо показывал себя на посту губернатора:

— Как минимум при смене губернатора-единоросса на губернатора-оппозиционера, не имеющего хозяйственного опыта, хуже не стало. По ряду позиций стало лучше. Фургал неплохо разбирается в медицине, а главный вызов начала этого года был именно медицинский. Он реально компетентен именно как организатор медицины, и в том, что касается эпидемии, у него в регионе все было в полном порядке.

