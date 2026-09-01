Аналитики объяснили принципы нового регулирования криптовалют

Для получения статуса легального обменника компании должны иметь собственные средства не менее 15 млн рублей и оформить лицензию до июля 2027 года

С 1 сентября в России вступил в силу закон о цифровой валюте. Теперь через банковские депозитарии, биржи и легальные обменники разрешено приобретать биткоин, эфир и USDT. Другие криптоактивы остаются под запретом. Об это сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам экспертов, полноценный запуск механизма займет около полугода. Для неквалифицированных инвесторов установлено ограничение в 300 тысяч рублей в год на покупку цифровой валюты.

Для получения статуса легального обменника компании должны иметь собственные средства не менее 15 млн рублей и оформить лицензию до июля 2027 года.

С мая 2027 года вводится уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалют. При сумме сделок свыше 3,5 млн рублей в месяц участникам грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 7 лет.

По данным исследования Forbes и компании ШАРД, за 2025 год поступления на криптокошельки россиян превысили 32 трлн рублей, что сопоставимо с объемом рынка корпоративных облигаций. Для сравнения: на банковские вклады было направлено вдвое меньше средств.

Дмитрий Зайцев