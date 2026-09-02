Экономист: текущий курс доллара ослаблен искусственно

Конъюнктура для сильного рубля, по его мнению, складывается благоприятная

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Текущий курс доллара (около 86 рублей, — прим. ред.) ослаблен искусственно. Такие значения выгодны для экономики: нефть и продовольствие вывозят из страны дороже, сообщил «Реальному времени» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Я предполагаю, что в конце октября в свете решений Банка России рубль будет улучшать свои позиции (укрепляться, — прим. ред.), — допустил экономист.

Он отметил, что в целом конъюнктура складывается благоприятная: цены на СПГ на лондонской бирже недавно перевалили за 700 долларов за 1 тыс. кубометров — это рекордный показатель с 2022-го, российское и иранское правительство договариваются о какой-то радикальной сделке, которая полностью изменит ситуацию на мировом рынке газа, нефть стоит выше 90 долларов за баррель, если оценивать нефть сорта Brent.

— Иными словами, все не так плохо. Стало быть, в любых других обстоятельствах мы имели бы курс в районе 63—70 рублей за доллар, — рассказал эксперт.

О том, как укрепление рубля отразится на ценах на бензин, от чего будет зависеть развитие рынка топлива в 2027-м, а также в каком состоянии запасы топлива и ситуация с их логистикой — в материале «Реального времени».

Никита Егоров