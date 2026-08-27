Поставки фруктов из Турции в Россию выросли на 8,3%
Наибольший рост зафиксирован по нектаринам
Россия с начала года нарастила закупки турецких фруктов. По данным Россельхознадзора, общий объем ввезенной плодоовощной продукции из Турции к 20 августа составил 568,5 тыс. тонн — на 8,3% больше, чем год назад, сообщает ТАСС.
Наиболее значительный рост зафиксирован по следующим позициям:
- Нектарины — в 2,6 раза (с 24,3 до 62,6 тыс. тонн);
- Абрикосы — на 47,9% (с 27,1 до 40 тыс. тонн);
- Мандарины — на 39,2% (с 161,2 до 224,3 тыс. тонн);
- Персики — на 31,4% (с 28,1 до 36,9 тыс. тонн);
- Грейпфруты — на 27,5% (с 17,8 до 22,7 тыс. тонн).
Итоги встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с турецким коллегой Эрсином Дильбером подтвердили устойчивый рост поставок практически по всем основным позициям.
Ранее сообщалось, что Грузия с мая по август 2026 года экспортировала в Россию более 90% урожая голубики — свыше 9 тыс. тонн из 9,9 тыс. тонн общего экспорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».