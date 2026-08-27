Поставки фруктов из Турции в Россию выросли на 8,3%

Наибольший рост зафиксирован по нектаринам

Фото: Артем Дергунов

Россия с начала года нарастила закупки турецких фруктов. По данным Россельхознадзора, общий объем ввезенной плодоовощной продукции из Турции к 20 августа составил 568,5 тыс. тонн — на 8,3% больше, чем год назад, сообщает ТАСС.

Наиболее значительный рост зафиксирован по следующим позициям:

Нектарины — в 2,6 раза (с 24,3 до 62,6 тыс. тонн);

— в 2,6 раза (с 24,3 до 62,6 тыс. тонн); Абрикосы — на 47,9% (с 27,1 до 40 тыс. тонн);

— на 47,9% (с 27,1 до 40 тыс. тонн); Мандарины — на 39,2% (с 161,2 до 224,3 тыс. тонн);

— на 39,2% (с 161,2 до 224,3 тыс. тонн); Персики — на 31,4% (с 28,1 до 36,9 тыс. тонн);

— на 31,4% (с 28,1 до 36,9 тыс. тонн); Грейпфруты — на 27,5% (с 17,8 до 22,7 тыс. тонн).

Итоги встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с турецким коллегой Эрсином Дильбером подтвердили устойчивый рост поставок практически по всем основным позициям.

Ранее сообщалось, что Грузия с мая по август 2026 года экспортировала в Россию более 90% урожая голубики — свыше 9 тыс. тонн из 9,9 тыс. тонн общего экспорта.



Вадим Вахрушев