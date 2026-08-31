В Татарстане объем выдач автокредитов вырос на 29% за год

В целом по России динамика роста объема выдач автозаймов оказалась еще больше

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам января — июля 2026 года выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей. Это на 29,4% больше относительно объема выдач автозаймов за аналогичный период прошлого года, следует из аналитики НКБИ.

В целом по России в январе — июле 2026 года выдали автокредитов на сумму 968,8 млрд рублей, что на 35,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако текущие показатели все равно на 32,3% меньше по сравнению с январем — июлем 2024 года (1,4 трлн).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Выдача автокредитов в целом продолжает оставаться на не очень высоком уровне. Напомним, что в 2026 году было выдано автокредитов на сумму в 1,5 раза меньшую, чем в 2024 году. Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков. Последние сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Никита Егоров