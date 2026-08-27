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Экономика

Субъекты РФ возвратили 5 млрд рублей невостребованных дотаций

15:32, 27.08.2026

Субъекты вернули 3,32 млрд рублей за 2025 год и еще 1,74 млрд за истекший период 2026 года

Субъекты РФ возвратили 5 млрд рублей невостребованных дотаций
Фото: Динар Фатыхов

Счетная палата рекомендовала Минфину продумать механизм возврата или перераспределения остатков дотаций, которые регионы не успели использовать. Ведомство выполнило это поручение.

— Субъекты уже вернули в бюджет более 5 млрд рублей: 3,32 млрд рублей за 2025 год и еще 1,74 млрд рублей за истекший период 2026 года, — сообщают они в своих социальных сетях.

Поводом стала проверка, которую Счетная палата провела еще при планировании федерального бюджета на 2026 год. Тогда выяснилось, что у некоторых регионов скопились неиспользованные дотации, выделенные на поддержку сбалансированности бюджетов.

Ранее сообщалось, что, по данным Минфина Татарстана, на 1 августа в республиканский бюджет поступило 64,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федерального центра.

Вадим Вахрушев

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