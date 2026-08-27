Акции «Магнита» упали до минимума за 17 лет

Цена падала до 1 442,5 рубля за бумагу, что на 2,7% ниже предыдущего закрытия

Фото: Луиза Игнатьева

На торгах Московской биржи акции «Магнита» обновили исторический минимум за последние 17 лет. Котировки ретейлера опускались до 1 442,5 рубля за акцию, что на 2,7% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

— В ходе основной торговой сессии акции ретейлера снижались на 2,7% и находились на этом уровне впервые за 17 лет, — сообщает ТАСС.



К вечерней сессии снижение замедлилось: к 19:09 мск бумаги торговались по 1 459,5 рубля, потеряв с начала дня 1,55%.

Ранее акции VK на Московской бирже 26 августа обновили исторический минимум, опустившись до 117 рублей за бумагу. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 17 июля, когда котировки падали до 117,05 рубля.

Вадим Вахрушев