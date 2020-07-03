Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования. Они вступают в силу завтра, 4 июля.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги результатов Общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

В Татарстане в период с 25 по 30 июня проголосовали 2 056 727 избирателей — 69,85%. Поправки одобрили 82,81% избирателей, против проголосовали 6,61%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны итогами голосования по поправкам в Конституцию.

«Однозначно считают триумфом, — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле триумфом итоги голосования по поправкам. — Де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».