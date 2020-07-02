На космодроме Восточный Равиль Зиганшин подписался еще на 2,5 млрд рублей

После четырех аннулированных конкурсов ПСО «Казань» получило госконтракт на 2,465 млрд рублей на строительство измерительного пункта «Сахалин»

Татарстанскому генподрядчику космодрома Восточный — ПСО «Казань» достался новый «космический» контракт, который мог бы оказаться в портфеле опального «Спецстроя России» еще три года назад. Дирекция космодрома Восточный определила казанского застройщика в качестве головного подрядчика трассового измерительного пункта «Сахалин» для телеметрии ракетных запусков, спроектированного еще в 2018 году. Таким образом, известный строитель Равиль Зиганшин заполучил второй госконтракт на 2,4 млрд, но сдавать объекты общей стоимостью почти 42 млрд рублей ему придется снова в один день — 31 декабря 2022 года.

Зиганшин подписался за телеметрию полетов

ПСО «Казань» заключило второй по счету государственный контракт стоимостью 2,465 млрд рублей на возведение нового объекта в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный. Информация об этом была опубликована 30 июня на портале zakupki.gov. Согласно ей, ПСО «Казань» предстоит построить высокотехнологичный центр по контролю за управлением полетами, а точнее — трассовый измерительный пункт «Сахалин».

По сути, это унифицированный технологический модуль, который осуществляет телеметрию ракетных запусков. Заказчиком телеметрического комплекса выступило ФКУ «Дирекция космодрома Восточный», которое отвечает за возведение всей наземной инфраструктуры второй очереди космодрома.

ПСО «Казань» получило статус генерального подрядчика объекта. Госконтракт на строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» был подписан гендиректором ФКУ Евгением Рогозой и гендиректором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным 25 июня сего года, следует из материалов госзакупки. Факт заключения контракта подтвердили источники «Реального времени» в ПСО «Казань» и в московском проектном институте «Инпромашпром», который разработал проектную документацию этого сооружения. «Роскосмос» получил запрос «Реального времени», но пока не успел ответить. Как только ответ будет получен, мы опубликуем его.

Четыре аннулированных конкурса

С подписанием контракта ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» начинает финансировать создание стратегического объекта, которое откладывалось на протяжении двух лет. Дело в том, что над Сахалином проходит одна из трасс выведения с космодрома. В сентябре 2019 года холдинг «Российские космические системы» сообщал о начале работ по созданию трассового измерительного пункта «Сахалин» в Поронайском районе Сахалинской области. Тогда заявляли, что пункт должен начать работу в 2021 году. Закончить работы планируется к 2025 году.

Как рассказали источники в «Инпромашпроме», проект прошел государственную экспертизу еще в ноябре 2018 года, но подрядчика найти все не удавалось. По данным сайта госзакупок, конкурсы объявлялись четыре раза, с периодичностью полгода, но каждый раз отменялись из-за отсутствия заявок от претендентов.

По странному стечению обстоятельств это совпало по времени с расследованием махинаций на космодроме Восточный, после чего от строительства был отстранен «Спецстрой России». К тому времени его структура «Спецстройтехнология» набрала особые компетенции и опыт строительства современных командно-измерительных пунктов при возведении аналогичного комплекса ВКИП Восточный.

С 2012 по 2016 год РКС ввели в эксплуатацию комплекс средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный. Тогда же в составе комплекса в городе Циолковский «Спецстройтехнологией» был построен Восточный командно-измерительный пункт (КИП). Он является одним из самых современных командно-измерительных пунктов наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России.

«С февраля 2017 года ВКИП находится в контуре управления российским сегментом МКС, осуществлено уже более 500 сеансов управления, в том числе сеансов ретрансляции информации с помощью наземной станции. Сегодня решается вопрос о включении ВКИП в наземный контур управления космическими аппаратами типа «Канопус», — рассказывал ранее представитель компании «Спецстрой России» в интервью.

Единственная заявка — от ПСО «Казань»

Источники в отрасли полагают, что отсутствие заявок на первых конкурсах было связано с ожиданием исхода уголовного дела в отношении менеджмента подрядчика Восточного.

При объявлении очередного предложения в мае этого года стоимость контракта подняли примерно на 5—6% — до 2,465 млрд рублей. ПСО «Казань» оказалось единственной компанией, которая подала заявку на участие. С ней как с единственным поставщиком заключили контракт по стартовой цене. Общая сумма контракта разбита на три транша. Согласно контрактам, в этом году ПСО «Казань» получит 510 млн рублей, в последующие два года — равными долями по 977,390 млн рублей.

Привычный подрядчик

Эксперты склоняются к тому, что большую роль в выборе ПСО «Казань» сыграл тот факт, что компания строит большую часть объектов второй очереди космодрома Восточный. Как известно, в октябре 2018 года ПСО «Казань» подписало контракт на 39,4 млрд рублей в рамках федеральной программы «Развитие космодромов на 2017—2025 годы в обеспечение космической деятельности». С прибавлением второго контракта «восточный» портфель обязательств Зиганшина вырастет почти до 42 млрд рублей. Интересно, что все объекты по этим двум контрактам ПСО «Казань» предстоит сдать 31 декабря 2022 года. То есть компания снова рискует попасть в прежнюю «ловушку», не успевая сдать все одновременно. Впрочем, во время недавнего инспекционного визита Дмитрий Рогозин высказывал удовлетворение работой казанского подрядчика.

Начать запуски ракет «Ангара» с космодрома Восточный планируют в августе 2023 года, а само строительство космодрома началось в 2012 году. Первый запуск ракеты «Союз» состоялся в апреле 2016-го, всего на космодроме произвели четыре запуска.