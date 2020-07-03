ЦИК утвердил итоги голосования по Конституции

Фото: Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги результатов Общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.

Согласно постановлению об утверждении результатов общероссийского голосования, поправки поддержали 77,92% проголосовавших. Против выступили 21,27%. Итоговая явка на голосование составила 67,97%.



Напомним, что 1 июня закончилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Татарстане в период с 25 по 30 июня проголосовали 2 056 727 избирателей — 69,85% татарстанцев. На придомовых территориях проголосовали 150 000 избирателей. Явка — 79,68%. Свою позицию «за» выразили 1 943 685 избирателей — 82,81%. Против проголосовали 389 765 — 16,61%.

