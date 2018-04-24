МО Сабинский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Сабинский район» является поселок городского типа Богатые Сабы. В Сабинском районе 67 населённых пунктов в составе одного городского и 19 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Минниханов Раис Нургалиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Богатые Сабы
- Адрес: 422080 пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52
- Телефон: (84362) 2-31-33
- Email: saba@tatar.ru
- Сайт: saby.tatarstan.ru/rus
Дата последнего обновления: 24.04.2018