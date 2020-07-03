В старте ЕГЭ-2020 в Татарстане участвовали 3 433 выпускника и 1897 организаторов

Отложенный старт ЕГЭ

ЕГЭ-2020 можно назвать выстраданным: на сроках и организации его проведения сильно сказалась пандемия коронавируса. До третьей декады мая было даже неизвестно, будут ли вообще проводить в России Единый государственный экзамен, и если будут, то в каком формате. В Министерстве просвещения осторожно говорили о том, что, возможно, целесообразно провести экзамены онлайн. Но точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, заявив, что считает необходимым провести очный ЕГЭ по всей России. 21 мая начало экзаменационной кампании запланировали на 29 июня.

А потом начали разрабатывать регламенты и рекомендации: перед Роспотребнадзором и Министерством просвещения РФ стояла сложная задача. С одной стороны, экзамены нужно провести очно, с другой — необходимо уберечь выпускников от коронавирусной инфекции. В итоге решили: экзамены будут сдавать не все одиннадцатиклассники, а только те, кто поступает в вузы. Таким образом надеялись существенно сократить количество экзаменуемых. Но Рафис Бурганов, министр образования Татарстана, на минувшей неделе констатировал: это не особенно спасло ситуацию.



— Нам казалось, что таких будет много, но на самом деле это фактически те же цифры, что и за прошлый год. Желания учиться, желания поступать в вузы у людей меньше не стало, — говорил тогда министр.



«Желания учиться, желания поступать в вузы у людей меньше не стало», — отметил Рафис Бурганов. Фото Ильи Репина

Аттестаты уже выданы всем выпускникам — их заполняли на основании текущих оценок, так что ЕГЭ в этом году выполняют только функцию вступительных экзаменов в вузы.



29 и 30 июня прошли пробные ЕГЭ: ученики на них не приходили, а организаторы отрабатывали порядок проведения экзаменов и соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора (а их очень много). Сегодня, 3 июля, экзаменационная кампания, наконец, началась: выпускники сдавали литературу, географию и информатику.

Сухие цифры о важном



Министерство образования и науки Республики Татарстан приводит статистику по старту экзаменационной кампании.

В ЕГЭ в 2020 году участвуют 867 средних государственных и муниципальных школ.

В региональной информационной системе Татарстана зарегистрированы 18 140 человек, из них 16 654 выпускаются из школы в этом году.

На ЕГЭ придут 1233 выпускника прошлых лет и 253 обучающихся в СПО.

Всего школу окончили 17 054 выпускника, и только 400 из них ЕГЭ сдавать не будут.

Самый массовый экзамен — русский язык. Его сдают 17 484 человека. Следом идут профильная математика (10 356), обществознание (7 000), физика (4 197), биология (3 589), химия (2 843), английский язык (2 358), информатика (2 203), история (2 005), литература (1064), география (235) и иностранные языки, кроме английского. Двое выпускников сдадут испанский, и один мужественный школьник выбрал китайский язык.

Фото Ильи Репина

Количество запланированных пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе общеобразовательных организаций — 83, в них подготовили 1404 класса. На дому организованы 15 пунктов проведения экзаменов.

До коронавируса вместимость аудиторий ППЭ ЕГЭ составляла 21 058 мест, но требование социального дистанцирования заставило уменьшить ее до 14 889 мест. Впрочем, этого вполне хватит, чтобы принять ЕГЭ у всех желающих.

В режиме онлайн будут транслироваться 1404 аудитории и 83 штаба ППЭ, в режиме офлайн — 15 аудиторий в ППЭ ЕГЭ на дому.

Разделения на выпускников прошлых лет и нынешнего года нет: все сдают экзамены вместе.

Экзамены начинаются в 10 утра, продолжительность их разная: самые длинные — математика, литература, физика, история, информатика и обществознание. Они продлятся 3 часа 55 минут. 3 с половиной часа отводятся на химию, биологию и русский язык. На географию и письменную часть иностранных языков отводятся 3 часа.

Пересдать экзамен с двойки на более приличную оценку в этом году будет нельзя. Ученики, которые не явились на экзамен по уважительной причине, не сумевшие дописать работу по уважительной причине или выбравшие наложившиеся друг на друга экзамены, смогут сдать ЕГЭ в августе — для этого предусмотрены несколько дат.



Результатов долго ждать не придется: по каждому конкретному экзамену их обещают публиковать в среднем через неделю от даты проведения.



Фото tatarstan.ru

На экзаменах будут работать 6 868 человек

Всего в РИС внесены 6868 работников, а соблюдение требований проконтролируют 146 специалистов. Среди них 33 сотрудника Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ и 13 экспертов.



Чтобы провести экзамены, учителей пришлось вызвать из отпуска. Изменение сроков отпуска в таком случае будет обсуждаться сотрудником с руководством школы. За работу на ЕГЭ педагогам заплатят дополнительно: например, в 2019 году сумма такой компенсации составила более 4 миллионов рублей.



На пунктах проведения экзаменов работают и общественные наблюдатели: они будут прохаживаться по коридорам и удаленно наблюдать по видеосвязи за тем, как идет процесс.



Сидеть — зигзагом, с кашлем и чиханием — домой

Роспотребнадзор еще за две недели до начала ЕГЭ провел полную проверку того, как школы готовы к проведению экзаменов. Требование эпидемиологической безопасности было ключевым, поэтому школы, в которых идет сегодня экзамен, можно смело считать одними из самых защищенных от вируса мест в городе. Были обеспокоенные вопросы о том, как скажется на безопасности то, что буквально позавчера в школах были организованы УИКи для голосования по поправкам в Конституцию. Но в Роспотребнадзоре и ЦИКе успокаивали: после голосования школы отмыли дезинфицирующими средствами до скрипа, так что можно не переживать.

Фото tatarstan.ru

Еще раз напомним список требований, по которому работали пункты проведения ЕГЭ.

Накануне и после экзамена в классе проводят генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. После уборки помещение надо проветрить.

Все те, кто работает на ЕГЭ, проверяются на предмет того, контактировали ли они в последние 14 дней с «ковидными» больными или с людьми, которые сейчас под наблюдением. Если да, то на экзамен они не допускаются.

Желательно разделить потоки входящих и выходящих из здания. В 63 из 83 ППЭ Татарстана такая возможность есть.

Роно по всей республике разработали график прибытия участников экзаменов в ППЭ, определили оптимальное количество, чтобы суметь рассадить детей не менее чем за 1,5 метра друг от друга. Требуется исключить скопление детей и организаторов ЕГЭ на входе. Для этого разметка наносится не только внутри школы, но и на пришкольной территории.

Фото tatarstan.ru

Всему персоналу и экзаменуемым при входе мерят температуру. Если она повышенная — человек на ППЭ не допускается (как и при признаках респираторных заболеваний).

Дозаторы с антисептиком стоят при входе в здание, антисептик есть в штабе, аудиториях и туалетах.

Персонал ППЭ должен быть в перчатках и масках, дети могут обходиться и без них.

В аудитории социальная дистанция между участниками — 1,5 метра, для этого практикуется «зигзагообразная» рассадка.

Чтобы дети могли безопасно попить, в аудиториях надо обеспечить наличие и воды, и одноразовой посуды.

В каждом пункте проведения ЕГЭ обязательно дежурит медработник.

Первый день ЕГЭ: литература, информатика и география

Сегодня выпускники сдавали литературу, информатику и географию. Это происходило в 61 пункте проведения ЕГЭ, четыре из которых организовали на дому. Географию сдавали в 41 школе (49 аудиторий), информатику — в 51 школе (239 аудиторий), литературу — в 46 школах (133 аудитории). Всего на экзамены сегодня пришли 3 433 выпускника.

На ЕГЭ работали 1892 организатора и 57 студентов-наблюдателей.



Экзаменационные материалы в пункты проведения доставляли сотрудники Татарского республиканского управления инкассации, а онлайн-видеонаблюдение обеспечивал «Ростелеком».

Первый поток ЕГЭ по русскому языку (он разделен на два дня из-за массовости) пройдет 6 июля.



Людмила Губаева