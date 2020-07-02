Путин официально присвоил Казани звание «Город трудовой доблести»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым 20 российских городов удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань.
Кроме того, новое звание присуждено Уфе, Ижевску, Нижнему Новгороду, Перми, Самаре, Саратову и Ульяновску.
Кроме них, городами трудовой доблести названы Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Челябинск и Ярославль.
Напомним, что звание было введено недавно и эти города стали первыми, которым оно присвоено. Звание «Город трудовой доблести» должно отражать вклад его жителей в дело Великой Победы.ОбществоВласть Татарстан
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