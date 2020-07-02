Админы телеграм-канала «Неудаща»: «Мы повзрослели»

Интервью с анонимными администраторами крупнейшего общественно-политического телеграм-канала родом из Татарстана

Татарстанский сегмент «Телеграма» уже фактически оформился в самостоятельного игрока медиаотрасли республики: количество просмотров в наиболее крупных анонимных каналах переваливает за миллион, а озвученные там инсайды становятся поводом. Мы поговорили с администраторами крупнейшего в татарстанском сегменте «Телеграма» криптоканала «Неудаща» — о самом «Телеграме» и его будущем, а также важнейших темах 2020 года. Стартовавший три с половиной года назад на фоне краха банковской системы Татарстана криптоканал активно критиковал действия властей, однако спустя недолгое время заметно поменял тональность и, пожалуй, в целом концепцию. Администраторы утверждают, что просто повзрослели и поумнели.

— Не так давно ваш канал преодолел отметку в 20 тысяч подписчиков. Расскажите, кто является вашей аудиторией, кто вас читает? Что этой аудитории (и аудитории «Телеграма» в принципе) интересно?

— За последние 2 года наш канал перерос региональный уровень и стал федеральным. Если раньше нас читали преимущественно жители Татарстана, то сейчас читают люди со всей России и даже из других стран: есть читатели из англоязычных и испаноязычных стран, Германии, Франции, Украины. Преимущественно нас читают люди старше 25 лет, мужчин больше, чем женщин. По нашим наблюдениям, читателям интересны три вещи: новости (в том числе инсайды) и их трактовка, аналитические посты о событиях в стране и республике и рубрика #нампишут, в которой они делятся своими проблемами и мыслями. Но сразу оговоримся, что это аудитория нашего канала, у коллег ситуация может быть иной.

— Расскажите о самом канале «Неудаща» и его коллективе — что возможно, чтобы сохранить анонимность. Много ли людей его ведут? Часто ли меняются авторы? Можно ли как-то стать автором «Неудащи»?

— Наш канал ведут несколько авторов, децентрализация с самого начала была нашей «фишкой», позволяющей, во-первых, добиться представленности в канале различных точек зрения, во-вторых, обеспечить безопасности для админов канала. Коллектив криптоканала не изменился, немного поменялись наши взгляды, за несколько лет мы ушли от «желтизны» и стали более ответственно относиться к информации, которую мы публикуем.

Так же претерпели некоторые незначительные изменения взгляды самих админов: то, что раньше казалось очевидным и простым, сейчас рассматривается с разных позиций и обсуждается внутри коллектива. Можно сказать, мы повзрослели с момента появления «Неудащи».

Фото Тимура Рахматуллина

Аудитория телеграм-каналов очень качественная, здесь берут не столько массовостью сколько смыслами и идеями

— Мне попадалось на глаза одно исследование аудитории «Телеграма», в котором высказывалась следующая мысль: телеграм-каналы — они для так называемых «профессиональных» пользователей информации. Условно, журналистов, чиновников, siloviki, но не широкая аудитория. Как думаете, это верно? Может ли быть «Телеграм» интересен широкой аудитории?

— Мы склонны согласиться с результатами исследования. Аудитория телеграм-каналов очень качественная, здесь берут не столько массовостью сколько смыслами и идеями. В развлекательных телеграм-каналах счет подписчиков идет на сотни тысяч, но говорить о том, что они могут оказывать на что-то воздействие или формировать повестку невозможно. Поэтому мы скептически смотрим на попытки некоторых коллег раскручивать свои псевдополитические телеграм-каналы через репосты в развлекательных каналах вроде «Лепры». Массовому читателю не интересны вопросы, которые поднимают и обсуждают в политических каналах, им интересны мемасики, смешные картинки, эротика и т. п., в каналах социально-политической направленности такого нет.

— Что думаете по поводу конкуренции телеграм-каналов с «традициоными» СМИ?

— Мы не считаем, что СМИ и телеграм-каналы сильно конкурируют между собой. Конечно, каналы забрали значительную часть аудитории и повестки у некоторых СМИ, особенно из числа тех, которые зарабатывали деньги на сливах информации и шантаже, теперь продавать «блоки на негатив» или угрожать компроматом бессмысленно. Но с нормальными изданиями уровня «Коммерсанта», «Известий», Forbe, РБК, «Реального времени», «Ведомостей» и ряда других конкуренции нет и быть не может.

— 2020 год уже прошел середину, назовите основные темы первого полугодия (просто слово «коронавирус» за ответ не считается, это слишком легко).

— Темы первого полугодия 2020 года на наш взгляд — февральское послание Владимира Владимировича с последовавшей отставкой правительства, падение цен на нефть, коронавирус и вызванные им самоизоляция, добровольная отставка некоторых губернаторов и временная федерализация в стране, изменение вектора внутренней политики государства в сторону социальной помощи населению, перенос 9 мая, обнуление с правками в Конституцию РФ и голосованием, конфликты между Китаем и США и Китаем и Индией, телеобращения Путина к россиянам, столетие Татарстана, выборы в Белоруссии.

Фото Максима Платонова

Если кратко — считаем, что меры по борьбе с коронавирусом были излишними, необходимо было делать упор на средства индивидуальной защиты и изоляцию людей старшего возраста, останавливать экономическую деятельность в стране было лишним

— Интересна и ваша оценка этих событий: что думаете про борьбу властей с «короной»? А про поправки в Конституцию? Про BLM?

— Если кратко — считаем, что меры по борьбе с коронавирусом были излишними, необходимо было делать упор на средства индивидуальной защиты и изоляцию людей старшего возраста, останавливать экономическую деятельность в стране было лишним, и это еще долго будет сказываться на российской экономике. Правки в Конституцию в своем большинстве носят декоративный характер и уже существуют (или могут существовать) в виде федеральных законов и подзаконных актов, главная задача правок всем понятна, а сравнение пакетного голосования с «комплексным обедом» вызывает отвращение.

BLM — закономерный итог политики толерантности, которой пытались подменить политику равных возможностей и ответ на запрос социальной справедливости в западном обществе. Как мы видим, толерантность превратилась в расизм наоборот, когда светлый цвет кожи и принадлежность к мужскому полу автоматически относят человека к людям второго сорта, которых необходимо дискриминировать. Ни о какой меритократии или равных возможностях говорить в этом случае не приходится. Мы считаем, что BLM, радфем-движение и другие левые активизмы, чья цель создать комфортные условия не для всех, а только для некоторых, уже вызвали резкий рост правых настроений во всем мире, и «ответка» не заставит себя долго ждать.

— Когда в Роскомнадзоре у руля встал Андрей Липов, многие телеграм-каналы (помню у вас репост «Того самого Оленя» по теме) предрекали, что Липов будет еще более жестким, чем Жаров, и включится в борьбу с анонимностью с еще большей силой. Теперь же при Липове внезапно разблокируют телеграм. Что думаете об этом противоречии? И вообще о будущем «Телеграма» в России?

— Мы уже писали у себя в канале, что связываем либерализацию позиции государства в отношении «Телеграма» с эмиссией Павлом Дуровым криптовалюты Gram, с тех пор наша позиция по этому вопросу не изменилась. Что касается Жарова и уволенного Соколова, фронтменов борьбы с мессенджером, они продемонстрировали собственную некомпетентность и дисредитировали государство, которое показало, что не в состоянии эффективно бороться с современными технологиями. За это оба поплатились карьерой, причем Сколов даже сильнее, чем Жаров. Почаще бы так.

Фото: kremlin.ru

Что касается Жарова и уволенного Соколова, фронтменов борьбы с мессенджером, они продемонстрировали собственную некомпетентность и дисредитировали государство

Будущее «Телеграма» мы видим как некий аналог китайского WeChat, сочетающий в себе и платежный инструмент, и соцсеть, и мессенджер, и канал коммуникаций с бизнесом и госструктурами, и инструмент для формирования социального рейтинга и многое другое.

— Не ждет ли «Телеграм» в части каналов судьба «Твиттера», который в начале 2010-х годов набрал популярность, а затем, по сути, потерял ее?

— Все возможно. Но пока в стране не появятся альтернативные медиа, а siloviki не перестанут привлекать людей за высказывание собственного мнения, телеграм-каналы будут востребованы. А «Твиттер», между прочим, получил второе дыхание.

— В 2020 году, помимо прочего, было несколько резонансных случаев деанонимизации крупных (и не очень) телеграм-каналов. Если вдруг кто-то возьмет и деанонимизирует всех авторов «Неудащи» — есть ли у вас план на этот случай?

— У нас с самого начала были разработаны планы на случай деанонимизации, и децентрализованная структура управления каналом как раз один из них. Даже если некоторые авторы будут вынуждены уйти в режим молчания, вести канал смогут остальные.

— За сколько бы вы готовы были продать «Неудащу»? Сколько вообще стоит условный политический телеграм-канал, скажем, на 10 тысяч подписчиков?

— Конечно, все имеет свою цену, но пока мы не готовы отвечать на такие вопросы.

— Федеральные коллеги часто говорят о «кремлевской сетке» каналов в «Телеграме» или же еще о каких-либо группа, подконтрольных тем или иным лицам. Какие «сетки» реально существуют в «Телеграме»? Вы или региональные коллеги сами «входите» в какую-либо подобную «сетку»?

— Сетки безусловно есть, некоторые из них очень заметны невооруженным взглядом, когда, например, в «Незыгаре» регулярно светятся одни и те же региональные каналы с достаточно посредственными постами. Мы ни в какие сетки не входим, но сотрудничаем с некоторыми коллегами в вопросах обмена информацией и репостами.

Фото: ura.news

Сетки безусловно есть, некоторые из них очень заметны невооруженным взглядом, когда, например, в «Незыгаре» регулярно светятся одни и те же региональные каналы с достаточно посредственными постами

— Насколько помню события, «Неудаща» появилась в «Телеграме» примерно во время краха «Татфондбанка» и имела ярко выраженную оппозиционную направленность. Какова сейчас идеология авторов канала? Вы в целом за действующую власть, против?

— В целом идеология членов нашего коллектива не поменялась. Мы по-прежнему против несправедливости, самодурства, клановости и вседозволенности. К нашему сожалению, российское государство ушло слишком далеко от принципов социального государства и социальной справедливости, поэтому многие из действий властей мы не одобряем.

Но тем не менее за время работы нашего криптоканала, как мы писали выше, наш коллектив набрался опыта, стал понимать подоплеку некоторых событий и более взвешенно к ним относиться. Это неизбежный процесс взросления, уважаемые читатели.

— Предположим, я хочу запустить свой анонимный (или не очень) телеграм-канал. Что посоветуете сделать в первую очередь? Что нужно сделать, чтобы меня заметила и репостнула «Неудаща»? А чтобы «Незыгарь»?

— Чтобы вас заметили, в первую очередь нужно писать интересные материалы. Тогда вас будут репостить не только «Незыгарь» и «Неудаща», но и цитировать пресс-службы первых лиц.

— В «Телеграме» принято отмечать в значимых публикациях каналы коллег по цеху. Кого из наших региональных и федеральных коллег вы бы отметили тут?

— Мы стараемся поддерживать коллег из Татарстана и каждый день кого-нибудь из них репостим. Из тех, кого бы хотелось отметить отдельно — это «Еду в Татарстан», «Без Булдырабыз», «Эльза Говорит», «Казанский Папа», «Кот Казанский», «Тупой Татарский Пиарщик», «by Kazan», «Бикбов гуру», «Неайсин», «Удащливый бизнес», «Бабай Позвонит», «Иптәшләр Татарлар», «Царь Казанский», «Татарский строитель», «Историясы», «Kazan Nostalgie», «Рассказы о смешной России», «Старая Казань» и конечно же «Архитектурасы». Всех их читаем, ценим, уважаем и желаем дальнейших успехов.