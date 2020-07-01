Раис Минниханов о «мусорной реформе»:«Регопертор появился, но пока изменения — только цена увеличилась»

Эксперты — о проблемах «мусорной» реформы

На втором году реализации реформы обращения с бытовыми отходами всплывает много проблем и неурегулированных вопросов, которые надо совершенствовать законодательно. Так, до четверти предпринимателей в Татарстане не заключают договоры с регоператором. Как учитывать мусор, приучить бизнес к дисциплине, узаконить полигоны без лицензий и надо ли повышать тарифы — обсудили накануне участники круглого стола в Богатых Сабах. Подробности — в материале «Реального времени».

Узаконить 10 полигонов и принять дорожную карту

Второй год на территории страны идет реформа законодательства по обращению с отходами. Накануне участники круглого стола в поселке Богатые Сабы обсудили проблемы, с которыми столкнулись в ходе преобразований в Татарстане. В рамках законодательства потребители должны заключать договоры на оказание услуг с регоператором. С населением такую работу осуществили на 98 — 100%. Сложнее обстоит дело с предприятиями.

— Есть уклонисты от заключения договоров, с которыми приходится работать. По прочим потребителям по Западной зоне заключено договоров на 75 % и в Восточной зоне — 78 %. 22 — 25 % потребителей предприятий услугу не оплачивают, — сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Он внес несколько предложений по изменениям в нормативных документах. Казалось бы, незначительные расхождения в формулировках в федеральных постановлениях № 505 и 354, но они противоречат друг другу, что создает проблемы при заключении договоров с юрлицами. По мнению Насырова, необходимо исключить выражение «количество и объема контейнеров, установленных на контейнерной площадке», а оставить, как в редакции 354 постановления: «количество вывезенных контейнеров».

Помимо этого Ильдус Насыров рассказал, что у 10 полигонов в Татарстане нет лицензии, потому что они были построены в начале 2000-х годов, и потом переходили из рук в руки, за это время их документы были утеряны, соответственно они не могут принимать отходы, и нагрузка ложится на другие перегруженные полигоны. Нужна упрощенная процедура, чтобы узаконить эти 10 площадок. «С Росприроднадзором РФ была договоренность, что по упрощенной схеме пройдем эту процедуру, но к сожалению, этот вопрос с места не сдвинулся. Я попросил бы Минэкологии РТ содействовать решению этого вопроса», — отметил замминистра.

Ильдус Насыров рассказал, что у 10 полигонов в Татарстане нет лицензии, потому что они были построены в начале 2000-х годов, и потом переходили из рук в руки. Фото minstroy.tatarstan.ru

Он рассказал, что ведомство проводит замеры образования отходов по всем четырем сезонам, чтобы определить нормативы ТКО, причем в техзадании увеличили категории объектов с 32 до 67. Насыров также отметил, что в течение года все субъекты должны принять свою дорожную карту по обращению с отходами. По его словам, что только 20 контейнерных площадок в республике подходят для раздельного накопления мусора.

«В конце прошлого года федеральные СМИ писали, что планируется передача всех полномочий по обращению с ТКО в Минстрой РФ, за Минприроды оставить экологический контроль и подключить МЧС для контроля за состоянием полигонов, но в связи с пандемией этот вопрос отложен», — напомнил спикер.

Повысят ли тариф на мусор в два раза?

Республике предстоит принять инвестпрограмму по двум регоператорам в Западной и Восточной зонах, сообщила зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова о тарифной кампании 2021 года. Она пояснила, что комитет сначала оценивает доступность проекта, сможет ли потребитель это оплатить. Для республики предельный индекс изменения платежей установлен в рамках 4 %. По словам Борисовой, регоператоры представили проекты в июне, но они еще в стадии разработки. 30 октября программы должны утвердить законодательно.

— Наше предложение — идти поэтапно, по мере возможности и доступности для потребителей. У нас будут строить новые объекты, которые еще не строили, и стоимость у нас, например, вызывает много сомнений. Сегодня существует такой институт — Российский экологический оператор. В рамках его деятельности предлагаем расширить полномочия для создания банка данных за счет опыта других субъектов, которые вышли вперед. Создать банк информации, решений, — высказалась Борисова.

Как она сообщила, в структуре затрат КТО транспортировка отходов — 70%, но она не регулируется. «Не видим затрат транспортировщиков, те затраты, которые сильно влияют на тариф регоператора. Мы запрашиваем данные по транспортным услугам, но повлиять на них не можем — как констатация факта. Поэтому нужно ввести в основу ценобразования обращения с ТКО также и ценообразование услуг транспорта», — добавила зампредседателя комитета.

Как сообщила Борисова, в структуре затрат КТО транспортировка отходов — 70%, но она не регулируется. Фото kt.tatarstan.ru

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев попросил прокомментировать, за счет чего с 2022 года тариф увеличится в два раза, до 800 рублей.

— Не ставим глагол «будет», а прогнозируется — в проекте. Сегодня у нас с НДС 436 рублей. Но если вы бы посмотрели не только внесение изменений, а с самого начала, то сейчас тарифы должны быть с начала реформы порядка 600 рублей. Но этого не было. Главный принцип — баланс интересов, чтобы потребитель смог оплатить, а поставщик — оказать услуги. Поэтому, если будут изысканы средства дополнительно от этого мусора — поэтому очень широким кругом обсуждаем этот тариф. Это самый почти наименьший тариф в РФ. Надо поддержку населению оказывать — это дополнительные бюджетные средства, — ответила Борисова.

Кто должен считать мусор?

Генеральный директор ООО «ПЖКХ» (регоператор по Западной зоне) Сергей Богатов сообщил, что за полтора года работы на подопечных территориях перестали образовываться несанкционированные свалки. По его словам, в половине районов Западной зоны заменили старые емкости на новые евроконтейнеры. Компания внедряет программные продукты, которые позволяют отслеживать наполняемость контейнеров, движение мусоровозов, маршрутное задание которых будет меняться в процессе работы.

Организация планирует построить три межмуниципальных полигона в Арском, Алексеевском и Верхнеуслоновском районах. Свозить ТКО будут на сортировочные комплексы, потом выделять фракции, отходы которых будут отправлять на утилизацию, захоронение или термическое обезвреживание.

Богатов рассказал о том, что мешает реализовывать законодательство. Одна из проблем — отсутствие полной базы данных о количестве зарегистрированных и проживающих жильцов.

— В онлайн режиме — путем обхода выявляем жителей. Но миграцию никто не отменял. Мы не можем корректно начислить — появляются недовольные жильцы. Просьба выйти с инициативой, чтобы региональному оператору дали доступ к базе данных миграционной службы, — обратился к присутствующим Богатов.

Богатов рассказал о том, что мешает реализовывать законодательство. Одна из проблем — отсутствие полной базы данных о количестве зарегистрированных и проживающих жильцов. Фото kzn.ru

«Юрлица говорят, что мы драконовские условия выставляем, но законодательство все -таки говорит, что договоры должны заключать по нормативам. Бывает, юрлицо устанавливает контейнер, закрывает его на ключ, а все отходы отправляет на ближайшую контейнерную площадку муниципальную либо многоквартирной застройки», — заметил руководитель компании. По его утверждению, практика наказания за незаключение договоров практически отсутствует. Как он объяснил, есть всего два пути расчета объема: по нормативам и по факту вывезенных контейнеров. По его словам, как правило, практика такова, что «только руководитель организации определяет количество вывоза, никем больше не подтверждается. Сама организация фактически определяет, сколько отходов она накапливает».



— А кто должен определять, вы что ли?! — удивился Азат Хамаев.

— Как раз и говорим, что министерство провело замеры, на них мы и основываемся: сколько сотрудников, сколько каждый из них образует отходов. Как раз и отталкиваемся, что должно быть нормированно. Очень много «Газелей» завозят [мусор] в частный сектор Казани и сбрасывают на площадку. Закрыть от них площадки в частном секторе невозможно.

— Этот вопрос не отрегулирован что ли? — снова риторически поинтересовался депутат.

Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин пояснил, что изменилась система начисления. Жильцам все равно, они платят не за килограммы отходов. Хамаев согласился, что вопрос надо концептуально решать.

— Услышать не хотим проблему. Человек говорит, что нужно срочно отрегулировать второй огромный поток — юрлица. Регопертор даже понять не может, сколько этого объема. Жители платят добросовестно, а юрлица пользуются этими проблемами и не дают этой реформе стать на рельсы, — добавил президент Ассоциации операторов обращения с промотходами, депутат Госсовета РТ Марат Галиев.

— А есть ли у вас реализованные проекты в части раздельного накопления отходов, когда вы вывозите объемы по факту? Чтобы была дорожная карта, чтобы не было эмоций в ваш адрес: «Мы к вам придем, проверим и будем вывозить по факту», — прозвучал вопрос в зале.

Богатов пояснил, что предприятия не согласились на это, поскольку сами извлекают вторсырье и это для них уменьшает тарифы.

Александр Тыгин пояснил, что изменилась система начисления платежей. Жильцам все равно, они платят не за килограммы отходов. Фото tatarstan.ru

«Проблема в том, что ищем виноватых, а от закона не уйти»

Руководитель ПЖКХ отметил, что контейнер служит примерно пять лет в среднем. По законодательству регоператор может потратить 1 % валовой выручки на покупку контейнеров — этого недостаточно. Сергей Богатов предложил снять это ограничение в федеральном законе № 89. Кроме того, он отметил, что на данный момент не предусмотрен расчет транспортирования с учетом раздельного сбора мусора. «На данный момент дуальный сбор присутствует. Да, это дороже, потому что транспортирование в любом случае, когда два мусоровоза на площадку заезжают, определенные средства требует», — подчеркнул докладчик.

— Регопертор появился, но пока изменения — только цена в 2 раза увеличилась. Ценовая политика изменилась, а человек должен видеть, почему. Интересует в нашем районе дорожная карта, что у нас будет в 2021-2022 годах? — обратился к Богатову глава Сабинского района Раис Минниханов.

Он заметил, что зачастую новые контейнеры появляются не у самых добросовестных районов-плательшиков. Руководитель предположил, что можно определенным процентом поощрять муниципалитеты за хорошую работу.

— Проблема в том, что ищем исполнителей или виноватых. Без учета этой программы трудно вести контроль. Закон принят и от него никуда не уйдем. Самое главное, чтобы не было отторжения от этих платежей у населения. И должны народу объяснить, почему сегодня такая цифра, а через три года — другая, — заявил Азат Хамаев и поручил Александру Тыгину не тянуть с законодательной инициативой, поскольку теперь собравшиеся «в курсе всех недочетов».

«Самое главное, чтобы не было отторжения от этих платежей у населения. И должны народу объяснить, почему сегодня такая цифра, а через три года — другая», — заявил Азат Хамаев. Фото tatarstan.ru

— Идет мощная реформа обращения ТКО, а самая главное, реформа в наших головах, что будет происходить с мусором. Поэтому неизбежны нестыковки, технологические конфликты и просьбы у всех участников изменить закон. И безусловно, с предложениями такие инициативы от парламентов субъектов в федеральное законодательство должны звучать. Невозможно сразу первым законом урегулировать все, — согласился Александр Тыгин.