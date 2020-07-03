Как работает «право на забвение» в судах Татарстана

О «забвении» суды республики просили миллионер и бывший чиновник. Удалось только одному

Закон о «праве на забвение» был принят Госдумой ровно 5 лет назад, и до сих пор остается больной темой поисковиков: некоторые из тех, чья репутация оказалась «подмочена», затаскивают интернет-гиганты в суды. В Татарстане за период существования закона прошло всего два процесса, связанных с нарушением «права на забвение», из которых только один увенчался успехом. Об избавлении от негатива в поисковиках просили, в частности, эмигрировавший из России миллиардер Андрей Дашин и бывший глава регионального отделения Пенсионного фонда Марсель Имамов.

Механизм «права на забвение»

В этот день, 5 июля 2015 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о так называемом «праве на забвение», который дает гражданам страны право потребовать от поисковиков прекратить выдачу ссылок, где упоминаются их персональные данные, если на этих страницах содержатся недостоверные, незаконные или неактуальные данные.

Фактически, речь шла о внесение в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» статьи 10.3, где подробно прописывается механизм «права на забвение». Заявитель должен направить требование в адрес поисковика, в котором указывает свои паспортные данные, ссылки с недостоверной, по его мнению, информацией, а также основания, почему эту информацию надо удалить (например, это может быть справка о снятии судимости, если в интернете пишут, что человек имеет судимость). Поисковики завели для этого специальные формы — вот как они выглядят у «Яндекса» или Google.

В течение 10 дней поисковик обязан уточнить данные, согласиться и удалить из выдачи то, что заявитель попросил, или предоставить мотивированный отказ — тогда заявитель может пойти с ним в суд. То есть на первом этапе сами компании должны решать, насколько обоснованы требования заявителя, в том числе за это закон и подвергался критике. При этом закон предусматривал ощутимые штрафы за невыполнение требований — до миллиона рублей.

«Реальное время» проанализировала базу данных татарстанских судов и нашло только два случая того, как заявители в попытках воспользоваться «правом на забвение» дошли до суда. Фото Максима Платонова

Для поисковиков «право на забвение», похоже, остается больной темой и по сей день: пресс-службы всех крупных поисковых систем отказались отвечать на вопросы «Реального времени» о практике применения этого права. В регионах же, как отмечают СМИ, популярностью «право на забвение» не пользуется или не доходит до судебных разбирательств.

«Реальное время» проанализировала базу данных татарстанских судов и нашло только два случая того, как заявители в попытках воспользоваться «правом на забвение» дошли до суда. Впрочем, в обоих случаях заявителями оказались довольно примечательные личности.

Неудачное забвение удачливого финансиста Дашина

«Крестовый поход» долларового миллионера (или миллиардера?), владельца группы компаний «Альпари» и ForexTime Ltd (FXTM) Андрея Дашина против негативной информации в интернете стартовал еще в 2017 году в Приволжском районном суде Казани. Тогда представители Дашина потребовали признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию несколько роликов на YouTube, где миллионера и его компании поминали, мягко говоря, в нелестных выражениях. Суд тогда встал на сторону Дашина — видеозаписи, на которые тот пожаловался, сейчас недоступны.

Вскоре после этого Дашин решил воспользоваться тем самым «правом на забвение» и убрать из выдачи поисковиков более 40 публикаций с такими же неприятными отзывами. «Дашин А.В. не судим, никогда не привлекался к уголовной ответственности, соответственно, любые обвинения в его адрес о совершении деяний, квалифицирующихся как преступления по Уголовному кодексу Российской Федерации, являются недостоверными, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию», — заявляли адвокаты.

Иск все же возымел определенный эффект на репутацию миллионера в Сети: сейчас по запросу «Андрей Дашин» Google выдает в том числе материалы об этом судебном процессе. Фото andreydashin.eu

Тем не менее проблемы начались еще на старте процесса — представитель Google в суд не явился, а вот юрист «Яндекса» пришел и активно защищался. Он возражал, что «Яндексу» не предоставили доказательств недостоверности информации (представитель Дашина утверждал, что предоставили — справку из МВД об отсутствии судимости), а также на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

В итоге суд встал на сторону поисковиков и оставил заявления без рассмотрения. Других исков с 2017 года от представителей Дашина в адрес поисковиков не поступало. Впрочем, иск все же возымел определенный эффект на репутацию миллионера в Сети: сейчас по запросу «Андрей Дашин» Google выдает в том числе материалы об этом судебном процессе.

И удачное забвение бывшего главы отделения Пенсионного фонда

Второе дело представляет собой обратный случай — когда истцу удалось через суд обязать поисковик удалить информацию о себе. Речь идет о Марселе Имамове — он занимал должность управляющего отделением Пенсионного фонда России в Татарстане. В ноябре 2015 года татарстанские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о задержании Имамова якобы в связи с делом о крупных хищениях в ОПФР по РТ. Ущерб тогда оценивался следователями в 77 млн рублей — предполагалось, что при покупке зданий под филиалы Пенсионного фонда реальная стоимость завышалась.

Обвиняемым в итоге оказался не Имамов, а его заместитель Андрей Яськов. Однако дело «развалилось»: следователи получили результаты экспертизы, опровергающей версию завышения. Все обвинения были сняты как с Имамова, так и с Яськова.

Сейчас информацию об Имамове, связанную с уголовным делом, действительно нелегко найти через поисковики

К расследованию дела о хищении он не имеет никакого отношения, настаивал Имамов в общении с поисковиком Google и в суде. В доказательство он предоставил справку от МВД Татарстана: в документе было сказано, что Имамов никогда не подвергался преследованию ни по каким уголовным делам вообще и тем более по делу ПФР — ни в качестве подозреваемого, ни в каком-либо еще.

При этом Ясько на некоторое время даже вернулся в Пенсионный фонд на работу, а Имамов покинул фонд сразу. СМИ также связывали уход Имамова с уголовным делом, однако Имамов опроверг это следующим образом: он предоставил суду справку от ПФР, что трудовой договор с ним был расторгнут «по собственному желанию».

В суд Имамов подавал только на Google, хотя как было указано в документах суда, на момент разбирательства информация о нем присутствовала во всех крупных поисковиках. Также указывалось, что Имамов отправлял запросы в Google по обычной почте заказным письмом, а поисковик отвечал ему на «электронку». Правда в итоге Google и Имамов не пришли к взаимопониманию — ни уведомления об удалении ссылок о бывшем главе ОПФР по РТ, ни мотивированного отказа Google не прислал.

В итоге суд, несмотря на возражения представителя поисковика, удовлетворил иск Имамова. Как убедился корреспондент «Реального времени», сейчас информацию об Имамове, связанную с уголовным делом, действительно нелегко найти через поисковики, при том что материалы про его зама вполне себе «гуглятся».