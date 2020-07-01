«Уфа» и «Рубин» сыграли безголевую ничью

«Уфа» в домашнем матче сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0) в рамках 25-го тура РПЛ.

Команды так и не смогли за 90 минут встречи распечатать ворота друг друга.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Уфы» Кэталин Карп.

По итогам встречи, в активе «Уфы» стало 32 очка и команда Вадима Евсеева сравнялась с московским «Спартаком». Казанцы получили 1 балл и довели количество своих очков до 27.